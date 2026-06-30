ماكدونالدز الأردن تطلق حملة "الأساطير" احتفالًا بأجواء كأس العالم FIFA™

وتأتي الحملة تزامنًا مع الأجواء الكروية التي يعيشها الأردنيون، احتفاءً بمشاركة المنتخب الأردني التاريخية لأول مرة في بطولة كأس العالم، في لحظة وطنية يفخر بها الشارع الأردني.
وتحمل مجموعة "الأساطير" تصاميم مستوحاة من نجوم كرة القدم وأجواء البطولة العالمية، لتمنح عشّاق اللعبة تجربة جمع ممتعة تضيف إلى وجباتهم المفضلة طابعًا خاصًا من الحماس والذكرى.
وأكدت شركة عرموش للاستثمارات السياحية /ماكدونالدز الأردن أن هذه الحملة تأتي ضمن حرصها على مواكبة المناسبات الكبرى التي تهم العائلة الأردنية، وتقديم تجارب تفاعلية تجمع بين المتعة، والمشاركة، وروح الحماس داخل الفروع
وتدعو الشركة زبائنها ومحبي كرة القدم إلى زيارة الفروع المشاركة، والاستمتاع بوجباتهم المفضلة، وخوض تحدّي جمع أكواب "الأساطير" الستة كاملة قبل نفاذ الكمية
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