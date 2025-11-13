الخميس 2025-11-13 02:34 م
 

ماكدونالدز الأردن تطلق منصة "McSaver Menu" لتقديم وجبات قيّمة بأسعار مميزة

ماكدونالدز
ماكدونالدز
 
الخميس، 13-11-2025 02:15 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – مبادرة "McSaver Menu"، والتي تأتي في وقتٍ تتزايد فيه تحديات الأسعار واهتمام المستهلكين بالاستفادة القصوى من قيمة إنفاقهم، حيث تؤكد ماكدونالدز الأردن التزامها الراسخ بتقديم أفضل جودة للوجبات بأسعار مدروسة، دون أي تنازل عن الطعم الذي أحبه الزبائن على مدى السنوات الماضية.اضافة اعلان


وتضم قائمة McSaver Menu مجموعة من الوجبات المختارة بعناية لتناسب مختلف الأذواق، وتشمل:
وجبة بيف برغر
وجبة تشيز برغر
وجبة إيچ ماك مفن
وجبة لونغ بن تشيكن (عادي أو حار)
وجبة 2 تشيكن ستربس (عادي أو حار)
وجبة 4 قطع تشيكن ماك ناجتس

وبإطلاق McSaver Menu، تؤكد شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن -  حرصها الدائم على تقديم قيمة حقيقية وجودة ثابتة في كل وجبة، بما يعكس التزامها تجاه عملائها في مختلف أنحاء المملكة ويعزز مكانتها كخيار أول لعشّاق الطعم المميز والسعر المناسب.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أعلام الأردن ترفرف في شارع رئيسي في العاصمة عمّان

أخبار محلية جلسة حوارية لحزب الميثاق الوطني السبت القادم

ماكدونالدز

أخبار الشركات ماكدونالدز الأردن تطلق منصة "McSaver Menu" لتقديم وجبات قيّمة بأسعار مميزة

تصعيد إسرائيلي جديد على القطاع

فلسطين تصعيد إسرائيلي جديد على القطاع

تلفريك عجلون

أخبار محلية إغلاق تلفريك عجلون لمدة أسبوعين

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تحويل اجور العاملين في امتحان الثانوية العامة جيل 2008 الى البنوك

أحرق مستوطنون يهود، اليوم الخميس، مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي ديراستيا وكفل حارس، شمال غرب مدينة سلفيت، كما اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت

فلسطين مستوطنون يحرقون مسجدا بسلفيت ويقتحمون الأقصى واعتقال 30 فلسطينيا بالضفة

الجناح الأردني في ملتقى "بيبان 2025"

أخبار محلية شركات التكنولوجيا الأردنية تختتم مشاركتها في ملتقى "بيبان 2025" بالسعودية

فاا

فيديو الوكيل هل تساعد الأمطار في تخفيف انتشار الأمراض؟



 
 





الأكثر مشاهدة