ماكدونالدز الأردن تطلق منصة "McSaver Menu" لتقديم وجبات قيّمة بأسعار مميزة

02:15 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753703 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – مبادرة "McSaver Menu"، والتي تأتي في وقتٍ تتزايد فيه تحديات الأسعار واهتمام المستهلكين بالاستفادة القصوى من قيمة إنفاقهم، حيث تؤكد ماكدونالدز الأردن التزامها الراسخ بتقديم أفضل جودة للوجبات بأسعار مدروسة، دون أي تنازل عن الطعم الذي أحبه الزبائن على مدى السنوات الماضية. اضافة اعلان





وتضم قائمة McSaver Menu مجموعة من الوجبات المختارة بعناية لتناسب مختلف الأذواق، وتشمل:

وجبة بيف برغر

وجبة تشيز برغر

وجبة إيچ ماك مفن

وجبة لونغ بن تشيكن (عادي أو حار)

وجبة 2 تشيكن ستربس (عادي أو حار)

وجبة 4 قطع تشيكن ماك ناجتس



وبإطلاق McSaver Menu، تؤكد شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - حرصها الدائم على تقديم قيمة حقيقية وجودة ثابتة في كل وجبة، بما يعكس التزامها تجاه عملائها في مختلف أنحاء المملكة ويعزز مكانتها كخيار أول لعشّاق الطعم المميز والسعر المناسب.