ماكدونالدز الأردن تطلق منصة "McSaver Menu" لتقديم وجبات قيّمة بأسعار مميزة

وتضم قائمة McSaver Menu مجموعة من الوجبات المختارة بعناية لتناسب مختلف الأذواق، وتشمل:
وجبة بيف برغر
وجبة تشيز برغر
وجبة إيچ ماك مفن
وجبة لونغ بن تشيكن (عادي أو حار)
وجبة 2 تشيكن ستربس (عادي أو حار)
وجبة 4 قطع تشيكن ماك ناجتس
وبإطلاق McSaver Menu، تؤكد شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - حرصها الدائم على تقديم قيمة حقيقية وجودة ثابتة في كل وجبة، بما يعكس التزامها تجاه عملائها في مختلف أنحاء المملكة ويعزز مكانتها كخيار أول لعشّاق الطعم المميز والسعر المناسب.
