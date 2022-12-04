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الأحد، 04-12-2022 12:30 م

ماكدونالدز الأردن تعلن عن أسماء الرابحين للسفر إلى قطر ضمن حملة "كأس العالم"

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن عن أسماء الرابحين ضمن حملة "كأس العالم"، وذلك بعد إجراء السحوبات الخمسة في فروع السلسلة المنتشرة في أنحاء المملكة.

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وبحسب القائمين على ماكدونالدز الأردن؛ فإن السحوبات الخمسة التي قامت ماكدونالدز الأردن بإجرائها خلال شهر أكتوبر الفائت تضمنت عدداً من الفائزين بمجموع كلّي بلغ 25، حيث سيحظى كلّ منهم بفرصة حضور مباريات من كأس العالم المزمع إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، مع تغطية ماكدونالدز الأردن لتكاليف إقامتهم وسفرهم إلى قطر.


وتالياً أسماء الفائزين ضمن حملة كأس العالم من ماكدونالدز الأردن:
السحب الأول (عمّان): حسن محمد حسن، محمد زهيد نعيم، حمزة وليد خليل، عبير راسم حسين، محمد قاسم فريوان.


السحب الثاني (اربد):"ليلى ميسون" وليد زهد، محمد وليد عبدالحميد أبو هزيم، أوس نبيل حداد، أحمد عبدالرزاق بني هاني، محمد أحمد سليمان الرواحنة.


السّحب الثالث (عمّان):نضال سليم مصطفى، محمد منجد قصراوي، إيمان محمد عوّاد الكريشان، تهاني سعيد أبو نصرة، أحمد يوسف السويطي.

 

السحب الرابع (العقبة): سمير زيد نمر المجالي، أحمد عمر شعبان دعدع، زيد محمد العضايلة، سماح حمد حميد أبو شعير، دانية عصام يوسف الكلوب.


السحب الخامس (عمّان): رجائي بدر أيوب البدور، لورا جميل الكسواني، حمزة عماد أحمد، نجات محمد مصلح، جهاد عماوي.


يشار إلى أن حملة "كأس العالم" التي أطلقتها ماكدونالدز الأردن تندرج ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية، والتي تشمل برامج المكافآت والمسابقات، جنباً إلى جنب مع المبادرات الوطنية والإنسانية والخيرية التي تطلقها السلسلة تحت مظلة المنصة الجامعة لمسؤوليتها المجتمعية "سواعدنا نشمية".

 




 

 


 

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