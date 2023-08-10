ماكدونالدز الأردن تعلن عن انطلاق دوري ماكدونالدز للناشئين الموسم الثاني

الوكيل الإخباري - تحت رعاية معالي وزير الشباب السيد محمد النابلسي، وبالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والمحليّة؛ أعلنت شركة عرموش للاستثمارات السياحية ماكدونالدز الأردن مؤخراً عن إطلاق دوري ماكدونالدز للناشئين للسنة الثانية على التوالي، وهي مبادرة رياضية تستهدف الشباب الأصغر سنّاً – من 9 وحتى 14 سنة – وتندرج تحت مظلة برنامج المسؤولية المجتمعية الشامل الذي أطلقته السلسلة "سواعدنا نشمية" في خطوة جديدة لشمول الأنشطة الرياضية للصغار ضمن الفئات المتعددة لمسؤوليتها المجتمعية والتي في الغالب ما تدمج بين مجالين أو أكثر في المبادرة الواحدة.

ويأتي "دوري ماكدونالدز للناشئين" بدورته الحالية والذي يقام بملاعب "6 يارد" في شارع المدينة المنورة من منطلق حرص ماكدونالدز الأردن على تحقيق طموحات الشباب الأصغر سنّاً وإزاحة الستار عن المواهب الغضّة التي تحتاج لدعم الجهات المختصة لإبرازها، ورفد رياضة كرة القدم الأكثر شعبية بالعناصر الشابة والجديدة.

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وبحسب القائمين على ماكدونالدز الأردن، فقد تم تقسيم الدوري إلى عدّة مراحل، منها التحضيرية التي تشتمل على فترة التسجيل،وامتدت ما بين 23 يوليو 2023حتى يوم 1 أغسطس 2023، حيث بلغ عدد المشاركين بالدورة الحاليةأكثر من 10000 مشترك من الشباب الأقل سنّاً ضمن العاصمة عمّان، وبزيادة ملحوظة عن الموسم الأوّل.



وممّا جاء في خطاب ماكدونالدز الأردن حول الدوري: "يهدف دوري ماكدونالدز للناشئين إلى دعم المواهب الكروية الناشئة، ولمنح الأطفال الأقل حظاً فرصة أن يكونوا جزءاً من هذا الاحتفال الكروي، وحتى يكون المستقبل للمواهب الفذّة أكثر وضوحاً منذ المراحل الأولى. هي رسالة تحملها شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – وتندرج تحت مظلة برنامج المسؤولية المجتمعية الشامل الذي تتبنّاه "سواعدنا نشمية" وبكل تأكيد هو واجب أخلاقي وإنساني نسعد دوماً في أن نكون في طليعة القائمين عليه تجاه وطننا وأبنائه، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في اطّلاع القطاع الخاص بدوره والتركيز على دعم الشباب من الفئات العمرية المبكرة وحتى الأكبر سنّاً."