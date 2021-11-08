ماكدونالدز الأردن تفتتح فرعها الجديد في سوق باب المدينه بمدينه الزرقاء

الوكيل الاخباري - تحت رعاية السيد حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء، وبحضور عدد من الشخصيات العامة وممثلين عن هيئات وجهات خاصة وزبائن ومحبي ماكدونالدز الأردن؛ افتتحت شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر فرعها الجديد بمدينة الزرقاء داخل سوق باب المدينة، وذلك تطبيقاً لمخطط التوسع الاستثماري الذي كان القائمون على ماكدونالدز الأردن قد أفصحوا عنه مسبقاً.

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وبحسب ما أعلنت عنه الشركة؛ يعتبرالفرع الجديد مثالاً على إصرار السلسلة على التوسع والانتشار في كافة أنحاء المملكة والقرب من الزبائن حيثما تواجدوا، إلى جانب أنه يعبر عن تبني أساليب التقنية الحديثة للارتقاء بالخدمة ورفع معايير الجودة، وخصوصاً مع احتوائه ماك كافيه أيضاً.



وفي تعليقه، صرح السيد "أحمد عرموش" رئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية- ماكدونالدز الأردن -بقوله: "نحن الآن أقرب إلى أهلنا في مدينة الزرقاء الحبيبة، التي تستحق دائماً الأفضل من خدمات وجودة، وهو ما اعتاد عليه زبائننا أينما كانوا.

وبافتتاح الفرع الجديد نكون قد حققنا خطوة أخرى من مخطط التوسع الاستثماري الذي يشمل الربح المشترك لمجتمعنا الذي نخدمه بكل الوسائل المتاحة عن طريق استحداث الوظائف وتقديم الخدمات المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب التركيز على الأسواق الجديدة التي نتطلع دوماً لخدمتها ورفع الحركة السوقية خلالها."



يشار إلى أن ماكدونالدز الأردن حققت العديد من الخطوات العملية في إطار التوسع الاستثماري الذي يشمل تغطية أكبر مساحة من المملكة والقرب من الزبائن، وخدمة لأهالي المحافظات والشباب الأردني عبر استحداث وظائف جديدة، بما يتوافق مع الرؤية الملكية السامية، ومما تأتّى عنه افتتاح الفرع رقم 39 للسلسلة في الأردن. و الفرع الثاني في مدينه الزرقاء .