ماكدونالدز الأردن تكرم موظفيها في يومهم السنوي

الوكيل الاخباري - احتفلت شركة عرموش- ماكدونالدز الأردن بموظفيها بمناسبة يوم تقدير الموظفين لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا – وكرمت عدداً منهم ممن أثبتوا جدارتهم وتفانيهم بالعمل خلال العام، خصوصاً في ظل تفشي جائحة كورونا، والتي أثبت خلالها فريق عمل ماكدونالدز الأردن جاهزيتهم للتكيف والتعامل مع أي ظرف طارىء أو استثنائي.

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وقد قدم السيد "أحمد عرموش" رئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن – رسالة مصورة لفريق العمل أشاد خلالها بجهودهم، وعبر عن اعتزازه بنجاحهم في تخطي العقبات التي فرضتها الجائحة، وجاء فيها: "مررنا معاً بظرف استثنائي انتشر في العالم أجمع وهو وباء كورونا، والذي أثر على حياتنا اليومية وأعمالنا وحتى عاداتنا، وكلي فخر أنني عاصرت هذه الظروف مع فريق عمل كان على قدر المسؤولية، ولم يتوقف عن العطاء والتقدم متحدياً هذا الظرف الصعب، واستحق عن جدارة الاحتفال به هذا العام، وللعديد من الأعوام القادمة."



وتطبق ماكدونالدز الأردن نظام توظيف فريد، يظهر ضرورة الاهتمام بتشغيل فئات الشباب المحلي كجزء من المسؤولية المجتمعية ومن كلا الجنسين، إلى جانب استحداث برامج توظيف خاصة بالطلاب تناسب أوقات دوامهم واختباراتهم تخفيفاً من العبء الاقتصادي على الأهل، بالإضافة إلى تخصيص برامج توظيف تخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، تطبيقاً لرؤية ماكدونالدز الأردن في أنهم عناصر منتجة بالمجتمع إذا ما حصلوا على الدعم والاهتمام المناسبين.



كما أثبتت ماكدونالدز الأردن مدى اهتمامها بموظفيها وأن الاستثمار الحقيقي هو بالكادر البشري لديها خلال جائحة كورونا، وذلك عبر حفاظها على كافة موظفيها دون إنهاء خدمات أي منهم على الرغم من تأثر السوق الاقتصادي عموماً .



يشار إلى أن ماكدونالدز الأردن كانت من أوائل الجهات التي تنبهت إلى ضرورة الاستعداد لتبعات الجائحة على سوق العمل وعلى الحياة العامة، وقد اتخذت العديد من الخطوات العملية في سبيل تحقيق ذلك، منها إنشاء غرفة عمليات خاصة تتابع من خلالها تطبيق التوجيهات الصادرة عن الإدارة تماشياً مع التوجيهات الرسمية المحلية والعالمية، إلى جانب تطبيق نظام تعقيم صارم للأشخاص والمرافق، ومتابعة كل جديد عالمياً.



