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الإثنين، 21-06-2021 11:07 ص

ماكدونالدز الأردن مستمرة بالانتشار عبر افتتاح فرع جديد في العاصمة عمان

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الوكيل الاخباري - استكمالاً لخططها التنفيذية لتوسيع الاستثماري المحلي، وكخطوة جديدة نحو دعم الاقتصاد المحلي واستحداث فرص عمل جديدة للشباب الأردني؛ أعلنت شركة عرموش للاستثمارات السياحية - المالكة والمشغلة لسلسلة مطاعم ماكدونالدز الأردن - ممثلة برئيس هيئة المديرين السيد "أحمد عرموش" عنافتتاح الفرع السابع والثلاثين في المملكة بمنطقة خلدا في العاصمة عمان.

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حيث يمتاز الفرع الجديد بموقعه الأستراتيجي الذي يخدم مناطق كثير من غرب عمان مثل خلدا و دابوق و تلاع العلي بالأضافه لمنطقه ام السماق الشمالي  .

 

كما يمتاز الفرع بالطابع التصميمي الفريد لماكدونالدز الأردن الذي يمزج بين الحداثة والاستغلال الأمثل للمساحات، وبتزويده بمعدات حديثة ترتقي بمستوى الخدمة وتزيد من روعة التجربة المقدمة للزبائن.


 

ومن أهم الخدمات التي خضعت للتحديث عبر توظيف التقنية؛خدمة الطلب المباشر عبر الشاشات الحديثةوالدفع الإلكتروني، وخدمة توصيل الطلبات للطاولات وخدمة طلبات السيارة، ومراقبة الجودة عبر فريق مختص .


وبهذه المناسبة، علق السيد "أحمد عرموش" رئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية بقوله: "تتوالى الأخبار الإيجابية خلال الصيف الحالي، فمع انحسار الموجة الثانية للجائحة والإقبال المميز على تلقي لقاحات كورونا، نعلن عن افتتاح هذا الفرع الجديد، ليرى الجميع أن مؤشرات التعافي آخذة في الازدياد، وأننا وكجزء من هذا النسيج الأردني الأصيل خرجنا من المحنة أقوى من ذي قبل."سيقوم هذا الفرع بتوفير88 فرصه عمل جديده للشباب الأردني.

كما ركز "عرموش" على استمرار السلسلة في دعم الاقتصاد الوطني وأبناء شعبنا الكريم عبر استحداث وظائف مناسبة تخفف من وطأة البطالة وتحسن المستوى المعيشي للأسر الأردنية.

يشار إلى أن ماكدونالدز الأردن كانت قد أعلنت مسبقاً عن استمرارها في تطبيق التوسع الاستثماري، وعن ثقتها بمتانة الاقتصاد الأردني الذي صمد حتى الآن في وجه التبعات التي صاحبت تفشي الجائحة.

 

وكانت السلسلة من أوائل جهات القطاع الخاص استجابة للنداء الرسمي بتكاتف القطاعات ودعم الجهود الرامية للسيطرة على آثار الجائحة، وذلك عبر تقديم الدعم المادي المباشر وتسخير الإمكانات كافة وإطلاق العديد من المبادرات الوطنية والإنسانية.


 




 

 


 

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