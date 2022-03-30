ماكدونالدز الأردن - ومؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب توقعان اتفاقية تعاون مشترك

الوكيل الاخباري - في إطار سعيها الدائم لتعزيز دورها الإنساني والخيري، والمضي قدماًفي تنفيذ مسؤوليتها المجتمعية، وكإضافة لعدد كبير من الاتفاقيات مع أهم الجهات الوطنية الخيرية والإنسانية في جميع أنحاء المملكة؛ أعلنت شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – يوم الخميس 24 آذار عن توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب.

اضافة اعلان



وقد وقّع مندوباً عن ماكدونالدز الأردن المدير العام السيد رائد الزغل، والدكتورة أغادير جويحان مدير عام مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب.



وتتركز التفاهمات التي يتضمنها الاتفاق حول الحملة التي أعلنت عنها ماكدونالدز الأردن مسبقاً (من خير البلد لأهل البلد)، والتعاون مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب لتنفيذ توزيع طرود الخير من خلال المراكز التابعة لهاوالمنتشرة في محافظات المملكة. وبحسب الاتفاق؛ التزمت مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب بتقديم كافة الكشوفات للعائلات التي ستحصل على طرود الخير في كل محافظة، إلى جانب تنظيم آلية التوزيع من خلال إعلام المستفيدين بالوقت والتاريخ المحدد لحصولهم على الطرد الغذائي.



واستكمالاً لمبادرات سابقة أطلقتها شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – في مجال استحداث وظائف مستدامة للشباب الأردني، تم إضافة بند يقوم على دراسة قابلية منح مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب عدد محدد سنوي من الوظائف الخاصة لفئة الأيتام ومجهولي النسب بعد سن 18عاماً، واستفادتهم من أي شهادات أو تدريبات يمكن أن تقدم من خلال السلسلة في أي من مبادراتها بعد مقابلتهم من قبل الأقسام المعنية والموافقة عليهم.



وقد اتفق الفريقان على تطوير الشراكة الدائمة فيما بينهما للاستفادة من أي خدمات جديدة يقدمها أيّ منهما،على المستوى الخدماتي، التدريبي وحتى الإنتاجي.