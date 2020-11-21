ماكدونالدز في مادبا سيتي مول قريباً

الوكيل الاخباري -

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وقعت شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – مع سيتي مول مادبا اتفاقية جديدة تفضي إلى افتتاح فرع جديد لماكدونالدز في المملكة داخل المول، حيث تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنت عنه شركة عرموش مسبقاً من استمرارها بالتوسع الاستثماري المحلي، وتعزيز وجودها في المحافظات المختلفة إلى جانب العاصمة عمان.وفي ذات السياق؛ أعلنت الشركة أن الفرع الجديد سيمثل الاستخدام الأمثل للوسائل التقنية التي تعمل دوماً على الاستعانة بها واعتمادها في العمليات التنفيذية المختلفة داخل فروعها، إلى جانب تصميم فريد يعتبر مزيجاً بين الشكل العام للعلامة التجارية لماكدونالدز واللمسة العصرية التي توحي بمدى احترافية الخدمات التي يقدمها الفرع، خصوصاً مع احتوائه على ماك كافيه إلى جانب المطعم، صالة ألعاب، قاعة لأعياد الميلاد بالإضافة إلى تقديمه لوجبات الإفطار.وقد عبر “أحمد عرموش” رئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية عن سعادته بهذه الاتفاقية، وعلق قائلاً: “يسعدنا اليوم إتمام هذا الاتفاق الذي يعتبر خطوة عملية جديدة نحو توسعنا الاستثماري في المملكة، والوصول إلى زبائننا في المحافظات بشكل أكبر. خدماتنا المتكاملة لا تقتصر على المنتجات التي يفضلها زبائننا فحسب، بل تتعدى ذلك إلى أن نكون دوماً بالقرب منهم أينما كانوا.” وأضاف: “يمكننا اعتبار الفرع الجديد بوابة لنا لإفادة أهلنا في مادبا، عبر تشغيل الشباب من أبناء المحافظةوتدريبهم وصقل مهاراتهم.”من جانبه علّق “جمال الشوابكة” المدير العام لسيتي مول مادبا بقوله: “نعتبر هذه الاتفاقية ذات أهمية كبرى، كون ماكدونالدز الأردن من أهم العلامات التجارية الموجودة في سيتي مول مادبا، بالإضافة إلى عدة أسماء عالمية ومحلية، كما سيحتوي المول على صالة ألعاب كبيرة بالإضافة إلى تنوع المحلات التجارية التي تخدم أهالي المحافظة، والزوار والسياح للمدينة العريقة التي تستقبل ما يزيد عن نصف مليون سائح سنوياً.” وأشار إلى أن المول يقع في وسط مدينة مادبا بموقع استراتيجي بين الفنادق والسوق التجاري والمناطق الأثرية.يذكر أن ماكدونالدز الأردن كانت قد أعلنت مسبقاً عن استمرارها في التوسع الاستثماري وباشرت باتخاذ خطوات عملية في الإطار ذاته تحقيقاً لرؤيتها العامة، وخدمة لأهالي المحافظات والشباب الأردني.