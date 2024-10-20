ماكسوس تنطلق في الأردن لتحقق "نجاح بكل اتجاه"

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الاتحاد لتزويد المعدات الوكيل المعتمد للعلامة التجارية " ماكسوس "عن افتتاح مقرها الجديد في العاصمة الأردنية عمان، حيث تتمتع صالة العرض بموقع متميّز في مجمع زين المملكة الواقع في منطقة كوريدور عبدون.

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وتمتلك شركة ماكسوس البريطانية الأصل الرائدة في صناعة السيارات تشكيلة متنوعة من السيارات ذات الجودة العالية والتكنولوجيا المتقدمة لتلبية احتياجات العملاء في القطاعات المختلفة. حيث تتألق سيارات الدفع الرباعي الرياضية والاعتمادية ماكسوس D90 MAX التي تتميز بأدائها القوي ومتانتها في الظروف الصعبة وماكسوس D60 MAX السيارة العائلية متعددة الاستخدامات بتصميمها الانيق.



وتضم المجموعة ايضاً فئة سيارات البيك اب المتنوعة مثل ماكسوس T60 وماكسوس T90 المطورة، والتي تعتبر الشريك المثالي فيما يخص احتياجات النقل الخفيف. وتأتي كل من ماكسوس S80 وماكسوس C100 ضمن أفضل خيارات الشركات والمهتمين بالنقليات الثقيلة، نظراً لقدرتها على نقل الأحمال بسهولة وفعالية، مما يسهم في تحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف.



كما استعرضت ماكسوس مجموعتها من السيارات الكهربائية المتميّزة، والتي تضم ماكسوس EUNIQ5 وماكسوس EUNIQ6 والموجهة للباحثين عن الراحة والمساحة الواسعة بتصميم عصري يجمع بين الحداثة، والتكنولوجيا والأداء الفائق بمدى قيادة طويل يصل الى 450 كم في الشحنة الواحدة. وضمت المجموعة الكهربائية شاحنة ماكسوس من فئة فان / بوكس eDELIVER 3 الكهربائية بالكامل، والتي تمثل الجيل القادم من حلول النقل الاقتصادية والموثوقة بمدى قيادة يصل الى 300 كم في الشحنة الواحدة.



ومن جانبه، صرح المهندس محمد عمر شاهين، المدير التنفيذي لشركة الاتحاد لتزويد المعدات: "نفتخر بتمثيل شركة سايك العالمية في المملكة الاردنية الهاشمية من خلال تقديم مركبات ماكسوس الرائدة، والتي تستند إلى تاريخ عريق يمتد لأكثر من 100 عام من الخبرة البريطانية. حيث تمثل مركبات الدفع الرباعي المميزة وحافلات النقل الخفيفة والمركبات التجارية من ماكسوس مزيجاً مثالياً من إرث شركة رائدة وتكنولوجيا حديثة متفوقة في صناعة المركبات التجارية. ونهدف من خلال هذه المنشأة، إلى تزويد العملاء بمجموعة واسعة من الحلول الشاملة والمبتكرة في وجهة واحدة تلبي كافة احتياجاتهم