ما الذي يجعل لساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT شعبية واسعة؟

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وينطبق ذلك على ساعتها الجديدة HUAWEI WATCH FITELEGANT التي لاقت إقبالًا واسعًا منذ لحظة إطلاقها رسميًا في السوق المحلي.

فما هو السر الذي جعل لها شعبية واسعة بين المستهلكين؟ في الحقيقة، هو ليس سر واحد بل مجموعة من المزايا التي تجعلها من أفضل خيارات الساعات الذكية:



مراقب ومنبّه لصحتك



توفر لك أحدث ساعة ذكية من هواوي مزايا عديدة لمراقبة صحتك الجسدية.

يشمل ذلك مراقبة طوال اليوم لتشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، وبفضل خوارزمية توفير الطاقة الذكية، عندما تكتشف ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT مستوى غير طبيعي من الأكسجين في الدم، فإنها ترسل لك تنبيهًا لإعلامك بوضعك الصحي، مما يتيح لك استشارة الطبيب المتخصص في الوقت المناسب.

وإلى جانب ذلك، يمكنك تتبع صحة قلبك من خلال تقنية HUAWEI TruSeen™️ 4.0 التي تراقب معدل ضربات القلب، سواءً كنت في حالة حركة، أو ساكنًا، أو حتى أثناء النوم، كما يمكنك أيضًا تتبع حالة الاسترخاء، وذلك بفضل تقنيةHUAWEI TruRelax™️ التي توفر مراقبة ضغط الدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح لك بالحفاظ على حالة ذهنية مستقرة ومرتاحة في جميع الأوقات.



مدرّبك الشخصي



مهما كان نوع أو طبيعة الرياضة التي تفضلها، فإن ساعة HUAWEI WATCHFIT ELEGANT تلبّي احتياجاتك. تأتي الساعة مع مجموعة واسعة من ميزات تتبع اللياقة البدنية لأنواع مختلفة من التدريبات أو الدورات أو أنظمة التدريب؛ فهي مزودة بـ 96 وضعًا للتمرين، و12 فصلًا للياقة البدنية السهلة تم تطويرها لاستهداف جميع المشكلات الشائعة، بما في ذلك حرق الدهون وتخفيف التوتر في الكتفين والرقبة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك 13 دورة تشغيل مدمجة للعدائين من جميع القدرات، والتي تحلل عدد الخطوات باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي المدمج وأجهزة الاستشعار المتعددة، مع تقديم إرشادات الجري في الوقت الفعلي ونصائح التدريب.



عشرة أيام متواصلة من التشغيل



هل أنت قلق من أن كل هذه الميزات الصحية التي تعمل في الخلفية ستؤثر سلبًا على عمر البطارية وتستنزفه سريعًا؟ قد تكون ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT جهازًا صغيرًا، ولكنها بالتأكيد تحتوي على بطارية قوية، يمكن أن يمتد عمرها حتى 10 أيام.

علاوة على ذلك، تدعم الساعة تقنية الشحن السريع من هواوي؛ حيث يمكن لشحن مدته خمس دقائق أن يحافظ على الساعة الذكية ليوم كامل من الاستخدام المعتاد، في حين أن نصف ساعة فقط ستشحن البطارية بنسبة 70%.



هيكل خفيف مقاوم للصدأ



على صعيد التصميم الخارجي، تتمتع ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ والمصقول بدقة، ليعطي مظهرًا فخمًا للساعة الذكية، لكنه في الوقت ذاته لا يزيد من وزنها الذي يبلغ 27 غرامًا، مما يضمن ارتداءً مريحًا لفترات طويلة.

وبشاشة مستطيلة مقاس 1.64 بوصة مزودة بخاصية وجوه الساعة القابلة للتخصيص، تعطي ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT طابعًا شخصيًا يعكس أسلوب حياة مرتديها. ويمكن بنقرة واحدة تغيير الوجوه وضبطها باستخدام هاتف ذكي من هواوي.



حياة يومية أسهل وأكثر مرونة



تخيّل على سبيل المثال أن ترغب في التقاط لقطة سريعة لحدث ما من حولك، ثم تستخدم ساعتك لأنك لا تحمل هاتفك! تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT مع مجموعة من الميزات الذكية للاستخدام اليومي، ويتضمن ذلك تنبيهات الإشعارات للمكالمات والرسائل، ومصراع الكاميرا عن بُعد، والتحكم في تشغيل الموسيقى، مما يوفر تجربة أسهل وأكثر سلاسة.



تتوفر هذه الساعة الرائعة حاليًا في السوق الأردني بسعر 99 دينارًا أردنيًا، وبلوني Frosty White وMidnight Black، ويمكنك اقتناؤها عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط:

https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-watch-fit-elegant/ ، أو متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط: https://huaweieshop.jo/wearables/huawei-watch-fit-elegant-edition، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.