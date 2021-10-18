ما الذي يجعل HUAWEI MateBook 14 أفضل حاسوب محمول أنيق بدقة عرض 2K هذا العام في الأردن؟

الوكيل الاخباري - يحتوي الحاسوب المحمول مقاس 14 بوصة على ترقية صغيرة - ولكن ملحوظة - لحجم الشاشة مقارنة بأجهزة الحواسيب المحمولة مقاس 13 بوصة، مما يجعله خيارًا أفضل للترفيه أو الألعاب أو الاستخدام اليومي سواء كان ذلك في المدرسة أو في مكان عملك، بينما يحافظ على حجمه النحيف وخفة وزنه،بما يجعله مثاليًا لحمله معك في أي مكان.

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بالنسبة لأولئك الذين يحبون الأجهزة من الفئة المتوسطة، إنه وقت رائع للاستثمار في حاسوب محمول مقاس 1بوصة هذا العام في الأردن.



ومع ذلك، فإن السؤال هو، ما هو الحاسوب المحمول مقاس 14 بوصة المثالي والأهم من ذلك أن يكون حاسوبًا لا يكلف الكثير؟ أطلقت هواوي مؤخرًا حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول، والذي يستمر في حمل مزايا سلسلة حواسيب MateBook، وهو متوفر حاليًا للطلب المسبق في الأردن.

يحتوي الجهاز على شاشة عرض كاملة بدقة 2K مريحة للعين، ومعالج ™Intel® Core من الجيل الحادي عشر لتوفير سرعات محسنة بشكل كبير، بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانات الموزعة للجهاز الفائق -Super Device لتوفر لك تجربة مكتبية ذكية -Smart Office؛ حيث يمكنك توصيل الحاسوب المحمول بجهازك اللوحي لاسلكيًا أو بهاتفك الذكي، وإلى شاشتك عبر كابل USB-C لتعاون سلس متعدد الأجهزة يتيح مشاركة الملفات عبر الأجهزة بشكل غير مسبوق بأسلوب بديهي.



فيما يلي أسباب اعتقادنا أن حاسوب HUAWEI MateBook 14 الخيار الأفضل لحاسوب محمول لعام 2021 من الفئة المتوسطة بسعر يسهل الوصول إليه حاليًا في الأردن.



شاشة عرض كاملة مريحة للعين بدقة 2K



يوفر حاسوب HUAWEI MateBook 14 جودة عرض فائقة للمستهلكين.

يتميز بشاشة عرض كاملة -FullView مريحة للعين بدقة 2K تتميز بدعم متعدد اللمس ونسبة عالية من الشاشة إلى الجسم تبلغ 90%، مع نسبة عرض إلى ارتفاع ملائمة للإنتاجية تبلغ 3: 2.

توفر الشاشة تجربة شاشة تعمل باللمس فائقة الجودة لأجهزة الحواسيب المحمولة السائدة لجمهور أوسع. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الجهاز مع دقة تبلغ 2160 × 1440 بكسل والتي تدعم التدرج اللوني 100%sRGB ، وسطوع عالٍ بشكل لا يصدق 300 nit، ونسبة تباين عالية تصل إلى 1500: 1، بالإضافة إلى PPI 185.



قوة مدعومة بمعالج ™Intel® Core من الجيل الحادي عشر



يعمل معالج ™Intel® Core من الجيل الحادي عشر على تشغيل حاسوبHUAWEI MateBook 14.

ويتم تشغيل إصدار المواصفات الأعلى بواسطة معالج Intel® Core ™ i5-1135G7. بصفته معالجًا رائدًا تم تطويره بواسطة Intel، تم تصنيع معالج ™Intel® Core من الجيل الحادي عشر باستخدام عملية 10 نانومتر SuperFin المتقدمة.

يوفر هذا المعالج أداءً أقوى بنسبة 33%من سابقه، مما يتيح للمستخدمين إجراء حسابات معقدة والتعامل مع مهام متعددة بسهولة.



قدرات الجهاز الفائق تتيح تجربة مكتبية ذكية حقيقية



يندرج حاسوبHUAWEI MateBook 14 المحمول ضمن مجموعة منتجات الأجهزة الفائقة التي أطلقتها هواوي مؤخرًا.

يمكن لهذا الحاسوب المحمول الاتصال لاسلكيًا بالأجهزة اللوحية المتوافقة مثل الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad11 ومع شاشات مثل HUAWEI MateView عبر كابل USB-C، بما يوفر لك تعاونًا مستقبليًا متعدد الأجهزة ومشاركة الملفات عبر الأجهزة بسحب وإسقاطبسيطينبين الأجهزة الثلاثة.



يستفيد حاسوبHUAWEI MateBook 14 الجديد من القدرات الموزعة للجهاز الفائق لتعزيز الإنتاجية والإبداع.

يمكنك عرض جهاز HUAWEI MatePad11 اللوحي لاسلكيًا على حاسوبHUAWEI MateBook 14 المحمول للاستمتاع بالميزات الجديدة لخاصية العرض على عدة شاشات -Multi-Screen Collaboration على الجهاز اللوحي الذي يأتي بثلاثة أوضاع؛ انعكاس وتوسيع وتعاون.



استنادًا إلى تقنيات هواوي الموزعة، تساعد ميزات Multi-Screen Collaboration على سد الفجوة بين أنظمة التشغيل Windows وAndroid، مما يتيح التعاون السلس عبر الأجهزة ومشاركة الملفات والتحكم في الشاشات المتعددة.

في إطار هذه الخاصية، يمكن توصيل هاتف HUAWEI nova 8 الذي تم إطلاقه مؤخرًا بحاسوبHUAWEI MateBook 14 لتشكيل جهاز فائق قوي.

بمجرد الاتصال، يمكن للحاسوب المحمول الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول، وفتح ما يصل إلى ثلاث مجلدات، بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز الإبهام للحاسوب، مما يجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.



علاوة على ذلك، يمكنك توصيل الحاسوب المحمول بشاشةHUAWEI MateView عبر الكابل للحصول على شاشة إضافية توفر لك مساحة مشاهدة غامرة مع عرض شاشة جهاز HUAWEI MatePad11 اللوحي على حاسوب HUAWEI MateBook 14.

مزايا الحصول على هذا الإعداد الثلاثي هو التبديل السهل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتيح لك التبديل بسهولة بين وضع العمل والوضع الشخصي.



بطارية كبيرة بقدرات شحن فائقة



يعدّ عمر البطارية أيضًا جزءًا أساسيًا من تجربة المستخدم. تعمل البطارية عالية السعة 56 واط في حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول جنبًا إلى جنب مع حلول إدارة الطاقة الذكية من هواوي لإطالة عمر البطارية إلى أقصى حد، بحيث يمكن للمستخدمين تركيز انتباههم على ما يهم حقًا.

يدعم محول الطاقة USB Type-C المدمج بقدرة 65 واط متعدد الاستخدامات معايير خرج طاقة متعددة ليس فقط للشحن السريع للحاسوب المحمول، ولكن أيضًا دعم تقنية HUAWEI SuperCharge عند الاتصال بهواتف هواوي الذكية المتوافقة.



ذاكرة أكبر لإنجاز المهام المتعددة بسهولة وسلاسة



بالإضافة إلى ترقية المعالج وبطاقة الرسومات، يحتوي حاسوبHUAWEI MateBook 14 على ذاكرة وصول عشوائي مزدوجة القناة بسعة 8 جيجابايت و512 جيجابايت NVMe PCIe SSD، مما يعني أنه لا داعي للقلق بشأن نفاد مساحة التخزين. وقد أصبحت قراءة الملفات وحفظها وضغطها أكثر كفاءة، كما أن تعدد المهام بات أسهل وأكثر سلاسة.



مروحة وزعنفة HUAWEI Shark وأنابيب حرارية مزدوجة



يوفر التصميم الحراري الجديد الذي يتميز به HUAWEI Shark Fin Fans تبريدًا أكثر فاعلية لتمكين حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول من الاستفادة الكاملة من معالجات ™Intel® Core من الجيل الحادي عشر وتقديم أداء سلس ومستدام.

يحافظ النظام الحراري القوي، الذي يتميز بمروحتين مع شفرات مروحة كثيفة على شكل حرف S وأنبوبي حرارة، على إبقاء حاسوبHUAWEI MateBook 14 باردًا وهادئًا، حتى في ظل الأحمال العالية.



قد يكون اختيار جهاز حاسوب محمول أمرًا شاقًا ومعقدًا بعض الشيء. هناك جوانب متعددة يجب مراعاتها، من حجم الشاشة والدقة وقوة المعالجة والسرعات إلى ميزات المهام المتعددة.

يحدد حاسوب HUAWEI MateBook14 الذي تم إطلاقه حديثًا جميع النقاط المذكورة أعلاه مما يجعله الحاسوب المحمول الأمثل بمقاس 14 بوصة لعام 2021 الأكثر طلبًا الآن في الأردن،والأهم أنه لا يكلف الكثير من المال!