الأربعاء 22-12-2021
الوكيل الاخباري

ثقافة العقبة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

بلدية إربد تمدد دوام مديرية المسقفات

يوم تفاعلي لفريق الظل الشبابي في إربد

محاضرة في الطفيلة حول مخاطر المخدرات

الحكومة : تعليمات جديدة لتشغيل وتنظيم عمل مركبات الشحن مطلع 2022

المعاني يحذر من سرعة انتشار متحور اوميكرون

انخفاض ملموس على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

اتفاق ينهي إضراباً لحافلات (اربد - عمان) إثر تغول حافلات أخرى على عملهم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

هام من "الصحة" حول توفر مطاعيم الأطفال في المراكز الصحية

الأربعاء، 22-12-2021 03:35 م

ما الذي يجعل HUAWEIWiFiWS5200 من أفضل أجهزة الراوتر في الأردن لعام 2021؟

Huawei - 22-12-2021


الوكيل الاخباري - أصبح الإنترنت اللاسلكي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية وكذلك أجهزة الراوتر اللاسلكية، ولكن لا يحتاج الجميع إلى أحدث هذه الأجهزة وأكبرها، خاصةً أن تكلفتها عالية.

اضافة اعلان

 

إذا أن كل ما تحتاجه هو راوتر يمكنه مواكبة عرض الفيديو عالي الدقة في المنزل أو العمل، فهناك العديد من الخيارات الموثوقة التي ستكون ملائمة لاحتياجاتك وأبرزها HUAWEI WiFi WS5200 الذي أطلقته هواوي مؤخرًا في الأردن.


يتمتع جهاز HUAWEI WiFi WS5200 بأداء لاسلكي مزدوج النطاق متزامن بتردد 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز مع سرعة قصوى تصل إلى 1200 ميجابت في الثانية مع دعم تقنية MU-MIMO (مستخدمون متعددون بمدخلات متعددة ومخرجات متعددة).

 

تكمن القوة وراء تعزيز أداء هذا الجهاز في وحدة المعالجة المركزية ثنائية النواة بسرعة 800 ميجاهرتز من هواوي وشريحة الواي فايثنائية النطاق.

 

وما يميز هذا الجهاز أنه يستطيع الحفاظ على نسبة 15% من قدرته حتى عند اتصال 10 أجهزة في آنٍ واحد،ممّا يمنح اتصالًا أكثر استقرارًا وراحة.

 

ويتم دمج نطاقي 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز في شبكة واحدة، لذلك ليس عليك الاختيار يدويًا بين النطاقين؛ إذ يمكن لهاتفك أو أي جهاز آخر متصل بالراوتر تحديد النطاق تلقائيًا حسب قوة الإشارة.


وللحصول على تغطية مثالية لشبكة الاتصال، يستخدم جهاز HUAWEI WiFi WS52004 هوائيات بنسبة 5 ديسيبل، وهذا ما يجعله مناسبًا للمنازل الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تصل مساحتها إلى 100 متر مربع.

 

ويعمل الجهاز بشكل جيد حتى عندما يكون هناك تداخل بفضل شرائح الواي فاي منهواوي ولوغاريتم تصحيح الإشارة الضعيفة LDPC)).

 

وبإمكانك عرض حالة جهاز الراوتر، والتحقّق من الأجهزة المتصلة، وتحديد معدلات الوصول، وتغيير وضع شبكة الواي فاي، بالإضافة إلى إدارة إعدادات التحكم الأساسية، والضيوف على أجهزة الواي فاي، وجدول التشغيل والإطفاء، وذلك عبر تطبيق HUAWEISmartHome.


لا تتردد باقتناء راوتر HUAWEI WiFi WS5200 المتوفر حاليًا في الأردن بسعر 39 دينارًا أردنيًا عبر متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني من خلال الرابط:https://store.reach-tele.com/ar/smart-home/huawei-ws5200، أو عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكترونيمن خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-wifi-ws5200-ar/، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2021-12-22 at 1.37.06 PM

شركة قونية العقارية توقع اتفاقية تسويق حصري مع شركة التلال الوطنية العقارية وتطلقان مشروع مدينة العلا

xDGQ9dbLmMpeEqhiWayMRB

ماكدونالدز الأردن تحتفل بربع قرن من التأسيس بنكهة كروية

Westren Union Image

بنك الإسكان يطلق حملتين لتحفيز عملائه على إصدار حوالات ويسترن يونيون من خلال تطبيق إسكان موبايل

HUAWEI WiFi AX3

الإنترنت اللاسلكي أصبح أسرع وأذكى وأكثر فعالية مع جهاز HUAWEI WiFi AX3 بمميزاته الاستثنائية

IMG_4751

رئيس مجلس إدارة نوبلز عمر عايش يلتقي وزير الاستثمار الأردني

WhatsApp Image 2021-12-21 at 12.25.18 PM (1)

البوتاس العربية تصدر تقرير ها الأول للاستدامة عن العام 2020

أخبار متعلقة
HUAWEI WiFi AX3

الإنترنت اللاسلكي أصبح أسرع وأذكى وأكثر فعالية مع جهاز HUAWEI WiFi AX3 بمميزاته الاستثنائية

HUAWEI- 15-12-2021

جهاز الراوتر اللاسلكي HUAWEI WiFi WS5200 بسرعة بمقياس جيجابت ومعالج ثنائي النواة وميزة التحكم الرئيسي

Huawei - 19-12-2021

احتفل مع عروض هواوي الرائعة في موسم الأعياد

WAJEEZ-01

بإمكانك قراءة 10 كتب يوميا وأكثر! على تطبيق وجيز المتوفر على منصة AppGallery

Huawei - MoDEE Workshop Image 14-12-2021

مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين تعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها المبتكرة أمام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خلال ورشة عمل تعريفية

FITMINI_SocialPost_1080x1080_6

ساعة HUAWEI WATCH FIT mini .. الشريك المفضل للاهتمام بصحتك!