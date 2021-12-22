ما الذي يجعل HUAWEIWiFiWS5200 من أفضل أجهزة الراوتر في الأردن لعام 2021؟

الوكيل الاخباري - أصبح الإنترنت اللاسلكي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية وكذلك أجهزة الراوتر اللاسلكية، ولكن لا يحتاج الجميع إلى أحدث هذه الأجهزة وأكبرها، خاصةً أن تكلفتها عالية.

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إذا أن كل ما تحتاجه هو راوتر يمكنه مواكبة عرض الفيديو عالي الدقة في المنزل أو العمل، فهناك العديد من الخيارات الموثوقة التي ستكون ملائمة لاحتياجاتك وأبرزها HUAWEI WiFi WS5200 الذي أطلقته هواوي مؤخرًا في الأردن.



يتمتع جهاز HUAWEI WiFi WS5200 بأداء لاسلكي مزدوج النطاق متزامن بتردد 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز مع سرعة قصوى تصل إلى 1200 ميجابت في الثانية مع دعم تقنية MU-MIMO (مستخدمون متعددون بمدخلات متعددة ومخرجات متعددة).

تكمن القوة وراء تعزيز أداء هذا الجهاز في وحدة المعالجة المركزية ثنائية النواة بسرعة 800 ميجاهرتز من هواوي وشريحة الواي فايثنائية النطاق.

وما يميز هذا الجهاز أنه يستطيع الحفاظ على نسبة 15% من قدرته حتى عند اتصال 10 أجهزة في آنٍ واحد،ممّا يمنح اتصالًا أكثر استقرارًا وراحة.

ويتم دمج نطاقي 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز في شبكة واحدة، لذلك ليس عليك الاختيار يدويًا بين النطاقين؛ إذ يمكن لهاتفك أو أي جهاز آخر متصل بالراوتر تحديد النطاق تلقائيًا حسب قوة الإشارة.



وللحصول على تغطية مثالية لشبكة الاتصال، يستخدم جهاز HUAWEI WiFi WS52004 هوائيات بنسبة 5 ديسيبل، وهذا ما يجعله مناسبًا للمنازل الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تصل مساحتها إلى 100 متر مربع.

ويعمل الجهاز بشكل جيد حتى عندما يكون هناك تداخل بفضل شرائح الواي فاي منهواوي ولوغاريتم تصحيح الإشارة الضعيفة LDPC)).

وبإمكانك عرض حالة جهاز الراوتر، والتحقّق من الأجهزة المتصلة، وتحديد معدلات الوصول، وتغيير وضع شبكة الواي فاي، بالإضافة إلى إدارة إعدادات التحكم الأساسية، والضيوف على أجهزة الواي فاي، وجدول التشغيل والإطفاء، وذلك عبر تطبيق HUAWEISmartHome.



لا تتردد باقتناء راوتر HUAWEI WiFi WS5200 المتوفر حاليًا في الأردن بسعر 39 دينارًا أردنيًا عبر متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني من خلال الرابط:https://store.reach-tele.com/ar/smart-home/huawei-ws5200، أو عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكترونيمن خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-wifi-ws5200-ar/، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.