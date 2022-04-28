ما الذي يميّز HUAWEI nova 9 SE أحدث هاتف من هواوي؟

الوكيل الاخباري - رحّبنا مؤخرًا بهاتف HUAWEI nova 9 SE؛ أحدث عضو في سلسلة هواتف HUAWEI nova 9 الشهيرة من الفئة المتوسطة، والمتوفر حاليًا في الأردن.

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يتميز هذا الهاتف بمجموعة متنوعة من المزايا الرائدة، بدءًا من التصوير المذهل عالي الوضوح بدقة 108 ميجابكسل، مرورًا بالشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، ووصولًا إلى التصميم المدهش، والتجارب الرائعة لتدوين مقاطع الفيديو، ومزايا واجهة المستخدم EMUI 12الاستثنائية. دعونا نتعرف على أبرز مزايا هذا الهاتف المميز من هواوي.



نظام كاميرا رباعية بدقة 108 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي

يضم هاتف HUAWEInova 9 SE نظام كاميرا رباعية بدقة 108 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، يتألف من كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة تصوير بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ومع زيادة وحدات البكسل، تتيح لك الكاميرا الرئيسية إطلاق العنان لإبداعك والتقاط أجمل الصور للمناظر الطبيعية أو الصور شخصية أو المعالم المعمارية الشهيرة بأدق التفاصيل، سواء أثناء النهار أو الليل.

يشمل هذا الهاتف الذكي أيضًا على وضع Super Night الذي يستخدم مستشعرًا كبيرًا مقاس 1/ 1.52 بوصة مزودًا بقدرات أقوى على التقاط الضوء، والاستجابة بشكل أفضل للمشاهد الليلية وبيئات التصوير ذات الإضاءة المنخفضة، والتقاط المزيد من التفاصيل. أمّا في سيناريوهات HDR الساطعة والإضاءة المنخفضة، فتجمع تقنية 9 في 1 بكسل في الهاتف بين البيانات من حُزَم البكسل في بكسل كبير جدًا يعادل 2.1 ميكرومتر من أجل زيادة سطوع الصورة.



يتميز أحدث هاتف من هواوي أيضًا بكاميرا أمامية بزاوية عريضة (تعادل 2.0 ميكرومتر وفتحة عدسة f/ 2.2) مع ميزة صور تجميلية مدعمة بالذكاء الاصطناعي - AI Beauty لتجعلك تبدو جيدًا في جميع لقطاتك. ويدعم الهاتف أيضًا التبديل التلقائي إلى وضع الزاوية العريضة عند قلب الهاتف جانبًا للوضع الأفقي، مما يجعل التقاط صور السيلفي الجماعية أسهل.



تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط

سواء كنت تستخدم هاتف HUAWEInova 9 SE للألعاب أو تسجيل مقاطع الفيديو أو العمل أو تصفح الإنترنت، فلن تقلق من نفاد البطارية بفضل تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، التي تقلل وقت الشحن إلى الحد الأدنى؛ إذ يستغرق شحن الهاتف بنسبة 60% 15 دقيقة فقط أو 36 دقيقة لشحنه بالكامل. وبفضل شهادة الشحن السريع الآمن من TÜV Rheinland، يوفر لك الهاتف تجربة شحن سريعة وآمنة.



تصميم مدهش وألوان فريدة

يأتي هاتف HUAWEInova 9 SE بشاشة عرض كاملة من هواوي - HUAWEI FullView مقاس 6.78 بوصة تدعم التدرج اللوني P3، مما يضمن لك تجربة مشاهدة مذهلة مع مرئيات سلسة وألوان زاهية وتفاصيل لا تصدق. صُمّم الهاتف وفقًا للمعايير الجمالية نفسها التي أتى بها الهاتف السابق من العائلة نفسها؛ إذ يتميز بإطارات رفيعة للغاية تبلغ سماكة كل منها 1.05 مم فقط وجسم فائق النحافة بسماكة 7.94 مم فقط. وإلى جانب ذلك، توفر وحدة الكاميرا في Star Orbit Ring انكسارًا لامعًا يشبه النجوم ويبرز الهيكل المصقول للجهاز. ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان فريدة – Crystal Blue، Pearl White، وMidnight Black لتختار منها ما يناسب ذوقك.



تجارب تدوين مقاطع الفيديو الإبداعية

إذا كنت من محبي تدوين مقاطع الفيديو الإبداعية، فهاتف HUAWEInova 9 SE هو ما يناسبك؛ إذ يدعم ميزة التسجيل الأمامي/ الخلفي المستمر التي تتيح لك التصوير بسلاسة من وجهات نظر مختلفة وحفظ اللقطات كملف واحد. وتوجد أيضًا ميزة تسجيل الفيديو مزدوج العرض -Dual-View Video التي تمكّنك من استخدام الكاميرات الأمامية والخلفية لتسجيل منظورين في آنٍ واحد في مقطع فيديو واحد، كما يجعل الهاتف أيضًا عملية تحرير الفيديو بسيطة بفضل ميزة الفيديو الهجين – Hybrid Video والبحث عن الصور وإنشاء الفيديو بنقرة واحدة. ومع تطبيق Petal Clip، يمكنك الاختيار بسهولة من بين مجموعة متنوعة من قوالب وموضوعات الفيديو قبل نشر مدونات الفيديو الخاصة بك على وسائل التواصل الاجتماعي.



عصر جديد في تجربة المستخدم مع EMUI 12

يمكنك الاستمتاع بتجربة سلسة مع واجهة المستخدم EMUI 12 في هاتف HUAWEInova 9 SE حتى بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة. تتيح لك علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم سهولة في التحكم أو إعداد التعاون متعدد الأجهزة مع الأجهزة الأخرى.

وبفضل ميزة One Hop Connection عبر اتصالات المجال القريب (NFC)، يمكن للهاتف الاقتران بأجهزة هواوي الأخرى مباشرةً وإنشاء التعاون عبر الأجهزة بنقرة بسيطة. وعند إقران الهاتف مع ساعة ذكية من هواوي أو مكبر صوت، تكون التجربة بديهية وسهلة. ومع نظام الملفات الموزعة، يتيح لك الهاتف الوصول إلى الملفات من جهاز الحاسوب، وإرسال الملفات بين الهاتف الذكي وأجهزة هواوي الأخرى عبر خاصية Huawei Share.



يحتوي الهاتف أيضًا على متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن؛ حيث يمكنك التنقل بسهولة بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة، واستكشافها، وإيجادها، وتنزيلها.



يتوفر أحدث هاتف من هواوي حاليًا في الأردن، مع مجموعة من الهدايا المجانية بقيمة 51 دينارًا؛ والتي تضم سوار HUAWEI Band 4، وحزمة HUAWEI Petal One التي تشمل اشتراك لمدة 3 شهور في HUAWEI Video، واشتراك لمدة شهر واحد في HUAWEI Mobile Cloud. ويأتي الجهاز أيضًا مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان عام أو عامين وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة عام. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.

يمكنك اقتناء هذا الهاتف الرائع اليوم من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.



يمكنك أيضًا الحصول على هذا الهاتف المثالي المزود بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل وشحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 66 واط باستبدال هاتفك القديم والحصول على خصمٍ إضافي في مركز هواوي المعتمد في كلٍ من الجاردنز وإربد والزرقاء، ومتجر هواوي لتجربة العملاء في مكة مول.