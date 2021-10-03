ما هو الأهم: منتج جيد أم خدمة جيدة بعد البيع؟ تجمع هواوي بينهما مع خدمة HUAWEI Care في الأردن

الوكيل الاخباري - هل المواصفات الفنية للجهاز الإلكتروني هي الشيء الوحيد الذي يجب مراعاته عند الشراء؟ على الرغم من أن مواصفات أي جهاز لها تأثير كبير على تجربة المستخدم، إلا أنها ليست العامل الوحيد الذي يجب مراعاته.

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في السنوات الأخيرة، بدأت نسبة متزايدة من المتسوقين في البحث عن خدمة ما بعد البيع أيضًا.

نتيجة لذلك، ومن أجل التميز في سوق ذي منافسة عالية، تحول العديد من العلامات التجارية تركيزها إلى تحسين الخدمة، حيث تصبح تجربة العملاء بعد الشراء أولوية



وفقًا لتصنيف ™Kantar's BrandZ الأكثر قيمة للعلامات التجارية العالمية لعام 2021، تم إدراج اسم هواوي مرة أخرى مع زيادة قيمة العلامة التجارية بنسبة 29%على أساس سنوي.

ما سر شركة هواوي في احتلالها مرتبة عالية باستمرار في تصنيفات العلامات التجارية العالمية؟ بصرف النظر عن التكنولوجيا والمنتجات المتطورة، هناك عامل آخر قد يتم تجاهله وهو خدمة عملاء هواوي وخاصةً خدمة ما بعد البيع.



تعمل هواوي بجد لتحسين احترافية خدمة العملاء والود طوال الوقت، واكتسبت سمعة طيبة في تقديم خدمات عالية الجودة مع HUAWEI Care.



يتوقع العملاء تلبية احتياجاتهم، ويتوقعون أن تكون العلامة التجارية تتمحور حول العملاء، ولهذا السبب توفر HUAWEI Care ضمان جودة خالٍ من القلق وتساعد مستخدمي هواوي على إطالة عمر خدمة المنتج، مما يسمح لهم بالاحتفاظ بأجهزتهم لفترة أطول من زمن.

خدمة HUAWEI Care متاحة الآن في الأردن، وهي أخبار رائعة، والعملاء الذين يشترون HUAWEI Care من خلال قنوات البيع المعتمدة مؤهلون للحصول على ضمان على أجهزتهم.



يمكن أن تساعد خدمة القيمة المضافة من HUAWEI Care المستخدمين أيضًا على توفير المال على الإصلاحات (مجانًا في بعض الحالات)، مع ضمان استخدام الأجزاء الأصلية وتوفير ضمان الجودة. سيتم أيضًا إصلاح الأجهزة بواسطة فنيين معتمدين في مركز خدمة عملاء هواوي.



الضمان الممتد من HUAWEI Care: من خلال تمديد الضمان على الأجهزة، يمكن لـ HUAWEI Care-Extended Warranty تخفيف قلق المستخدمين من ارتفاع تكاليف الصيانة.



HUAWEI Care – العناية في حالة فقدان سماعة HUAWEI FreeBuds

سماعات الأذن صغيرة وسهلة الاستخدام وأحيانًا يمكن وضعها في غير مكانها بسهولة. لهذا السبب، تقدم HUAWEI Care خدمة خاصة إذا كنت قلقًا بشأن فقدان سماعة الأذن أو إتلافها.

عند شراء HUAWEI Loss Care لسماعاتFreeBuds، يحصل المستخدمون على سماعة أذن واحدة جديدة بنصف السعر مرة واحدة سنويًا في حالة فقدان سماعة الأذنأو تلفها، وتأتي سماعة الأذن الجديدة بضمان لمدة 90 يومًا.





قد يكون العملاء الذين يعرفون هواوي جيّدًا على دراية بالخدمات المتميزة الأخرى التي تم تقديمها مسبقًا قبل إطلاق خدمة HUAWEI Care، مثل خصم استبدال شاشة هواوي، واستبدال بطارية هواوي (بسعر منخفض من 10-12دينارًا أردنيًا).



قامت هواوي ببناء علاقة وثيقة مع عملائها على مر السنين، ويتعرف العملاء على هواوي أكثر بسبب ذلك: لقد تبلورت فلسفتها الطويلة في خدمة العملاء في HUAWEI Care، والتي تمثل تحديثًا لعلاقة العلامة التجارية ذات المنفعة المتبادلة مع عملائها.



بينما ركزت هواوي سابقًا على إصلاح أي ضرر تم حدوثه بالفعل، أصبحت الصيانة الوقائية الآن أولوية، بهدف التخفيف من مخاوف العملاء بشأن إصلاح الجهاز. إن شركة هواوي تنمو وتتطور باستمرار، وكذلك التزامها بتقديم خدمة عملاء دافئة وممتازة.