ما هي أدوات التحليل التي يجب استخدامها في تداول الفوركس؟

الوكيل الإخباري- إذا كنت تتداول في سوق الفوركس، فمن المهم جدًا أن تختار منصة تداول موثوقة، مثل mt4، التي يثق بها العديد من المتداولين لما توفره من أدوات مرنة ومتقدمة. لكن النجاح في التداول لا يعتمد فقط على المنصة، بل أيضًا على استخدام الأدوات الصحيحة لفهم السوق واتخاذ قرارات مدروسة.

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في هذا المقال، سأشرح لك أهم أدوات التحليل التي يجب أن يعرفها كل متداول فوركس، وكيفية الاستفادة منها لصالحك.



فهم تحليل سوق الفوركس

قبل أن نبدأ بالأدوات، من الضروري أن نعرف أن هناك نوعين رئيسيين من التحليل في الفوركس: التحليل الأساسي والتحليل الفني.



التحليل الأساسي يهتم بدراسة البيانات الاقتصادية، والأخبار، والأحداث العالمية التي تؤثر على أسعار العملات.



التحليل الفني يدرس حركة الأسعار من خلال الرسوم البيانية والمؤشرات بهدف التنبؤ باتجاه السوق.



غالبًا ما يدمج المتداولون الناجحون بين النوعين؛ فالأول يوضح لك لماذا يتحرك السوق، والثاني يساعدك على تحديد متى وأين تدخل السوق.



أدوات التحليل الأساسي

تساعدك أدوات التحليل الأساسي على متابعة الأحداث الواقعية التي تؤثر على تحركات العملات.



التقويم الاقتصادي

التقويم الاقتصادي هو جدول يوضح مواعيد صدور الأحداث المهمة مثل تقارير الناتج المحلي الإجمالي، أرقام التضخم، وقرارات البنوك المركزية. يعرض التقويم الوقت، الدولة، وأهمية كل حدث.



على سبيل المثال، تقرير الوظائف الأمريكي (Non-Farm Payroll) غالبًا ما يسبب تحركات قوية في أزواج الدولار. معرفتك بموعد صدور التقرير تساعدك على الاستعداد أو تجنب التداول في أوقات تقلب عالية.



يمكنك العثور على التقويمات الاقتصادية في معظم منصات التداول أو المواقع المتخصصة، وغالبًا ما تكون مجانية مع إمكانية تصفية الأحداث حسب الدولة والأهمية.



الأخبار اللحظية

تحدث أخبار السوق بسرعة، ولكي تظل في المقدمة عليك متابعة الأخبار التي تصل بشكل فوري من مصادر مالية موثوقة.



توفر منصات مثل بلومبرغ ووكالة رويترز، أو مزودو أخبار الفوركس المتخصصون، تغطية لحظية تمكنك من اتخاذ قرارات سريعة قبل أن يتفاعل السوق مع الحدث بشكل كامل.



متابعة البنوك المركزية

تؤثر البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي على أسعار العملات من خلال سياساتها النقدية.



توفر أدوات متابعة خاصة تحديثات عن اجتماعات هذه البنوك، وتصريحات مسؤوليها، ما يمنحك فكرة عن اتجاهات العملة المحتملة في المستقبل.



أدوات التحليل الفني

أدوات التحليل الفني تساعدك على قراءة تحركات الأسعار السابقة للتنبؤ بما يمكن أن يحدث لاحقًا.



الرسوم البيانية

الرسوم البيانية هي أساس التحليل الفني. الأنواع الرئيسية:



الرسم البياني الخطي: يربط أسعار الإغلاق ببساطة عبر الزمن.

الرسم البياني الشريطي: يعرض سعر الافتتاح، الأعلى، الأدنى، والإغلاق لكل فترة.

الرسم البياني الشمعداني (الكاندلستيك): يقدم نفس البيانات بطريقة مرئية ملونة توضح حالة السوق الصاعدة أو الهابطة.

يُفضل المتداولون الشمعداني لأنه يكشف عن أنماط مثل الدوجي والابتلاع التي تدل على احتمالات انعكاس أو استمرار الاتجاه.