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الأحد، 14-04-2024 06:10 م

مبادرات تطوعية مشتركة بين فندق البوليفارد أرجان من روتانا وفندق عمان روتانا خلال شهر رمضان

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الوكيل الإخباري - في إطار روح شهر رمضان، وقت التأمل والعطاء والتكافل الاجتماعي، فندق البوليفارد أرجان من روتانا وفندق عمان روتانا يعلنا عن تعاونهما الناجح مع تكية أم علي، المنظمة الخيرية المعروفة بجهودها في مكافحة الجوع والفقر في جميع أنحاء الأردن.

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وتأتي هذا الشراكة من خلال سلسلة برامج التطوع لتأكيد التزام الفنادق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وإيمانهم بالدور الحاسم الذي تلعبه تكية أم علي في تقديم الدعم الغذائي المستدام ومكافحة الفقر.


خلال الشهر الفضيل، شارك موظفو كلا من فندق البوليفارد أرجان من روتانا وفندق عمان روتانا في ثلاث مبادرات تطوعية رئيسية:


توزيع الطرود الغذائية التي تم التبرع بها من قبل الفنادق.
مساعدة فريق تكية أم علي في تعبئة الطرود الغذائية.
التطوع بتقديم وجبات الإفطار ضمن برنامج موائد الرحمن.


لقد ساهم هذا الجهد التعاوني ليس فقط في توفير الدعم والدفء للعديد من الأسر، ولكنه أيضاً شكّل جزءًا حيوياً من الخطة الاستراتيجية للفنادق لتعزيز ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع بين طاقم العمل.


أعربت المدير العام لفندق البوليفارد أرجان من روتانا السيدة هالة مسعد نحّاس، و المدير العام لفندق عمان روتانا السيد باتريس كورنيه، عن فخرهما بمشاركة فرقهما بحماس في هذه المبادرات. وأكدا أن هذه الأنشطة تعكس الالتزام العميق للفنادق بالعطاء للمجتمع وإحداث تأثير ملموس.


إن الشراكة مع تكية أم علي خلال شهر رمضان هي شهادة على الأثر القوي الذي يمكن أن تحدثه الجهود التعاونية في معالجة القضايا الاجتماعية الحرجة. يواصل فندق البوليفارد أرجان من روتانا وفندق عمان روتانا إظهار التزامهما بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، مما يضع مثالاً يحتذى به للآخرين في صناعة الضيافة وما وراءها.


تدير مجموعة روتانا لإدارة الفنادق حالياً أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، ولدى المجموعة خطة توسع استراتيجية وطموحة. تعتبر روتانا بأن وقت الضيف هو الأثمن على الإطلاق، وتضع المجموعة جلّ اهتمامها في تحقيق أفضل الخدمات الفندقية ليحصل الضيوف على أفضل الأوقات التي تبقى في الذاكرة إلى الأبد.


وبناءً على ذلك، ترفع المجموعة شعار “معنا للوقت معنى" تأكيداً على تميّزها. ومنذ بداية تأسيسها عملت روتانا على تقديم أقصى جهودها لفهم احتياجات الضيوف، وأبدت حرصها اللامحدود بأن يقضي الضيوف أمتع الأوقات في فنادقها ومنتجعاتها، وتشمل العلامات الفندقية التي تنضوي تحت راية مجموعة فنادق روتانا : فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، أرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا وريزيدنس من روتانا.
للمزيد من المعلومات حول مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، أو لإجراء الحجوزات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني rotana.com، أو الإتصال بأي من مكاتب المبيعات الإقليمية التابعة للمجموعة.

 


 




 

 


 

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