مبادرة الجبال السبعة تكرم كابيتال بنك لدعم علاج مرضى مركز الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري - تحت رعاية سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، كرّمت مبادرة الجبال السبعة كابيتال بنك، باعتباره أحد رعاة المبادرة، الهادفة لدعم مؤسسة الحسين للسرطان.

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ويحرص كابيتال بنك، ضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية على دعم هذا النوع من المبادرات، التي تركز على دعم مرضى السرطان.



وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، إن "البنك ينتهج استراتيجية بالمسؤولية الاجتماعية، تركز على دعم قطاعات مختلفة مثل التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث نسعى دوماً لتفعيل هذه المحاور عن طريق شراكاتنا مع مؤسسات دعم المجتمع المحلي، وإقامة فعاليات داخلية وخارجية لتعظيم الفائدة".



وأضافت بارطو: "مبادرة الجبال السبعة هي إحدى المبادرات التي حظيت برعاية واهتمام كابيتال بنك، نظراً للمعاني السامية التي تحملها، والدور الذي تقوم به في مساعدة غير المقتدرين على العلاج في مركز الحسين للسرطان".



وتأسست مبادرة الجبال السبعة عام 2018 من قبل لؤي الشوملي، مدير عام مدرسة الشويفات، بهدف تسلق سبعة جبال على مدار سبع سنوات وجمع التبرعات لمد يد العون للمرضى غير المقتدرين، الذين يتعالجون في مركز الحسين للسرطان.