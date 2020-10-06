متجر بطاقات السوق المفتوح متجر بطاقات السوق المفتوح

الوكيل الاخباري - السوق المفتوح

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يمثل السوق المفتوح إحدى المواقع الإلكترونية الرائدة في مجال الإعلانات المبوبة، التي ظهرت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكنت من احتلال مكانة هامة وبارزة في عالم التسوق والتسويق عبر شبكة الإنترنت، حيث يقدم للمستخدمين مساحة إعلانية موثوقة تمكنهم من نشر مختلف إعلانات العرض والطلب، لشتى أنواع السلع والمنتجات والبضائع؛ الجديدة منها والمستعملة، إلى جانب وجود قسم خاص لكل من الوظائف الشاغرة، والباحثين عن عمل، وكل ذلك يتم من خلال عملية تواصل مباشرة بين المعلن والمستهلك، الأمر الذي من شأنه أن يلبي احتياجات الأفراد من جهة، وتحقيق الربح أو الحصول على النتائج المرجوة للمعلن من جهة أخرى.



ما هو متجر بطاقات على السوق المفتوح



يضم موقع السوق المفتوح الرائد في العديد من الدول؛ كالأردن، والبحرين، والعراق، وسلطنة عمان...إلخ، عدد واسع من الأقسام الرئيسية والفرعية المعنونة، التي تشمل بدورها على مجموعة واسعة ومتنوعة من الإعلانات، ومن ضمنها قسم بطاقات شراء المخصص لبيع مختلف أنواع بطاقات الشراء، والتي يمكن تعريفها على أنها بطاقات شحن رصيد يتم استخدامها في منتج ما، إذ أن الأمر مشابه لنمط بطاقات الهواتف المدفوعة مسبقاً، إلا أن هذه البطاقات يقوم مبدأ عملها حول السماح للمستهلكين بشراء منتج معين بكل سهولة عبر المتاجر الإلكترونية المتوفرة على شبكة الإنترنت، ومواكبةً لهذا التطور عمل السوق المفتوح على توفيرها عبر منصته الإلكترونية؛ بحيث يمكن من خلاله شراء مختلف أنواع البطاقات الخاصة بألعاب الفيديو وغيرها، والتي نذكر منها على سبيل المثال كل من: بطاقات سوق بلاي، وآي تيونز، واكس بوكس، وبلايستيشن، وستيم، بالإضافة إلى بطاقات أمازون.



ميزات شراء بطاقات عبر السوق المفتوح



انطلاقاً من الثقة المتبادلة بين المستخدمين والسوق المفتوح؛ عمل الموقع على توفير متجر خاص في بيع البطاقات المختلفة بما يلبي حاجة المستهلكين الفعلية، رغبةً منه بتقديم وجهة شراء بطاقات مضمونة وعلى مستوى عالي من الموثوقية، دون القلق أو الخوف من الوقوع ضحية عملية نصب أو احتيال؛ حيث إن السوق المفتوح المقصد والملجأ الآمن للحصول على بطاقة، ومقابل سعر معقول للغاية، علماً أن هذه الخدمة متوفرة بكافة الدول التي يقدم خدماته بها، إضافةً إلى وجود خدمة توصيل لها في المملكة الأردنية الهاشمية فقط، وهي عبارة عن ميزة متاحة مقابل رسوم إضافية رمزية.



كيفية البحث عن بطاقات عبر السوق المفتوح



لطالما اشتهر موقع السوق المفتوح بسهولة البحث والتصفح عن إعلانات عبر أقسامه، وذلك بفضل ما يتميز به من تصميم منظم، وتوفر مساحة بحث متقدمة، لذا من السهل الوصول إلى بطاقات شراء عليه من قبل المستخدمين؛ فكل ما يتطلبه الأمر هو زيارة الموقع على شبكة الإنترنت من خلال أحد متصفحات الويب، ثم النقر على خيار متاجر الموجود أعلى الشاشة، ثم اختيار التصنيف الفرعي العاب فيديو وملحقاتها من ضمن القائمة الظاهرة، وبعدها يتم الضغط على خيار متجر بطاقات السوق المفتوح؛ ليظهر على ذلك صفحة مخصصة تحتوي على عدد كبير من الإعلانات ذات الصلة؛ ليتم الاختيار من بينها بما يتوافق مع حاجة المستهلك، وعند الانتهاء من عملية التصفح والاختيار يتم التواصل مع الموقع؛ وعلى ذلك نشير إلى إمكانية التواصل مع فريق عمل السوق المفتوح لإتمام عملية الشراء بعدة طرق، منها: الدردشة المتاحة بكافة الإعلانات، أو عبر الواتس آب على الرقم 0791000913، أو التواصل عبر المكالمات الهاتفية على الرقم 0790180000، ليقوم أحد أفراد فريق خدمة العملاء أو القسم المعني بالأمر على الرد خلال أسرع وقت ممكن.



