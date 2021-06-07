متجر تطبيقات AppGallery من هواوي في طليعة قطاع الألعاب الإلكترونية

الوكيل الاخباري - يعدّ قطاع الألعاب الإلكترونية واحداً من أكثر القطاعات تطوراً في الوقت الحاضر؛ حيث شهد نمواً في عدد المستخدمين والمطورين وناشري التطبيقات في جميع أنحاء العالم.

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وبدأت شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل هواوي في تكييف عروض أجهزتها لتلبي احتياجات اللاعبين بشكل أفضل، خاصةً وأن ألعاب الهواتف المحمولة أصبحت تشكل حوالي 45% من إجمالي الحصة السوقية.



تقدم هواوي خيارات واسعة من حيث الأجهزة لمجتمع عشاق ألعاب الهاتف المحمول؛ إذ أطلقت العديد من الهواتف الذكية لجعل تجربة اللعب على هواتف هواوي أكثر سلاسة ومتعة، خصوصاً مع ازدياد جلسات البث المباشر، مثل HUAWEIY6p، وHUAWEIY8s، وHUAWEI nova 7i، وغيرها الكثير.

تمتلك هذه الأجهزة مزايا رائعة مثل المعالج الفائق، والبرامج المحسّنة بشكل شامل، وشاشة عالية الجودة، وبطارية تدوم طويلاً.

وتعمل التقنيات التي قدمتها هواوي مثل تقنية GPU Turbo على تعزيز كفاءة معالجة الرسوميات للهواتف الذكية بشكل كبير، مما يتيح للأجهزة تشغيل تطبيقات كثيفة الرسوميات دون التأثير على عمر البطارية.

وتستطيع تقنية GPU Turbo تعزيز كفاءة معالجة الرسوميات بنسبة 60%، وتقليل استهلاك طاقة النظام على الشريحة SoC بنسبة 30%.



علاوةً على ذلك، أطلقت هواوي مؤخراً HUAWEI GameCenter في أكثر من 33 دولة، بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويوفر مركز الألعاب GameCenter HUAWEI منصة شاملة لخدمات الألعاب لتجربة فريدة وأكثر ثراءً للمستخدمين من خلال خدمتين أساسيتين: خدمة المحتوى ورفاهية المستخدم.

وسيتمكن المستخدمون عبر GameCenter HUAWEI من الوصول إلى قسم الطلب المسبق على الألعاب التي لم يتم إطلاقها بعد، والألعاب الجديدة، وتلك الشائعة.

ويستطيع المستخدمون كذلك الاستفادة من باقات وعروض الألعاب الحصرية عبر الإنترنت خلال استمتاعهم بألعابهم المفضلة، بما يمكنهم من تنمية ملفهم الشخصي، وكسب المزيد من الخصومات، والاستمتاع بمزايا استثنائية.



يعدّ متجر تطبيقات AppGallery منصة التوزيع الرسمية لهواوي، وواحداً من أفضل ثلاثة أسواق على مستوى العالم، مع أكثر من 530 مليون مستخدم نشط شهريًا في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم.

ويضم المتجر مجموعة متنوعة من التطبيقات العالمية والمحلية ضمن 18 فئة منها تطبيقات الألعاب، التي تحتل موقع الصدارة مع توفير أكثر من 500% من الألعاب الآن على المنصة مقارنةً بالعام الماضي.

وأول من يجرب أسلوب اللعب الجديد والمبتكر على مستوى العالم هم عملاء هواوي، مع إطلاق العديد من الإصدارات في العام الماضي، بما في ذلك: AFK Arena، وAsphalt 9: Legends، وClash of Kings، وغيرها الكثير.



بدأ متجر تطبيقات AppGallery في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بضم المزيد من تطبيقات الألعاب المحلية التي تلبي أذواق المستخدمين بشكل أفضل وتتماشى مع ثقافتهم المحلية وتحظى بشعبية كبيرة بينهم.

ونمت محفظة تطبيقات الألعاب المحلية بنسبة 240% منذ العام الماضي وتشمل ألعاباً مثل: Tamatam، وRababa، وJawaker، وUMX، وBabil Games، وYalla، وAhena Studio، وInspired Square، والمزيد.



ركز متجر تطبيقات AppGallery جهوده في العمل مع المطورين المحليين والعالميين لتقديم التطبيقات الأكثر صلة للمستخدمين، وزيادة عدد المطورين الذين يعملون مع المنصة، وتقديم المزيد من الخيارات للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وأصبح عدد المطورين الذين يرغبون بالانضمام إلى متجر تطبيقات AppGallery في تزايد الآن ليتمكنوا من الوصول إلى الجمهور المحلي، والاستفادة من قاعدة مستخدميه العالميين المستمرة في التوسع.



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