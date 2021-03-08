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الإثنين، 08-03-2021 03:37 م

متجر HUAWEI AppGallery يدمج أشهر تطبيقات خدمات النقل المأجورة لتلبية احتياجات مستخدميه

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الوكيل الاخباري - في صدد استراتيجيته لتلبية احتياجات المستخدمين وتزويدهم بتجربة أفضل في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والنقل وتوصيل الأغذية وشركات الطيران، وسّعHUAWEI AppGallery، – وهو واحد من أفضل ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم مع 530 مليون مستخدم نشط شهريًا من مختلف أنحاء العالم - محفظته في المنطقة من خلال إضافة تطبيقات مبتكرة.

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وفيما يتعلق بالنقل، فإن المتجر يشمل الآن جميع تطبيقات خدمات النقل المأجورة المتوفرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مثل تاكسي أبوظبي، مؤسسة تاكسي دبي (DTC)، بولت (Bolt)، تاكسي كروه (Karwa)، سويڤل (Swvl)، وجيني (Jeeny).


من خلال تحميل تطبيقات خدمات النقل المأجورة هذه من متجرHUAWEI AppGallery ، يمكن للمستخدم الوصول إلى أي وجهة داخل مدينته بطريقة بسيطة، سريعة، وبأسعار معقولة.

 

وعلاوة على ذلك، فقد يساعده هذا الأمر في تجنب التأخر عن مواعيده، والحد من التوتر الناتج عن الازدحام المروري خلال بعض الأوقات، بالإضافة إلى استخدام طرق الدفع الآمنة التي لا تستوجب اللمس.


تم دمج معظم خدمات النقل المأجورة هذه ضمن ميزات المنظومة الأساسية لخدمات هواوي للهواتف النقالة (Huawei Mobile Services).

 

ولتوفير خدمة محسنة أيضًا، تم إدراج ميزة خرائط هواوي HUAWEI Map في هذه التطبيقات.


تقدم القائمة التالية تفاصيل أشمل عن هذه التطبيقات الرائجة في المنطقة، وهي متاحة للتحميل عبر متجر HUAWEI AppGallery:


تاكسي أبوظبي:


تطبيق سهل الاستخدام يوفر الراحة لحجز سيارة أجرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بواسطة الهواتف الذكية، ويسهم في توفير الوقت والجهد على سكان إمارة أبوظبي والزوار المستخدمين لخدمة حجز مركبات الأجرة.

 

يمكن للمستخدم الحصول على سيارة أجرة في أقل من 10 دقائق.


بولت(Bolt) :


(Taxify سابقًا) يوفر طريقة تنقل سريعة وبأسعار في متناول اليد. تعدّ طريقة الطلب عبر التطبيق سهلة، فبمجرد الضغط على الزر، تتوفر للمستخدم أقرب مركبة لتوصيله لوجهته وبتكلفة منخفضة.

 

بولت متوفر في أكثر من 30 دولة، وأكثر من 100 مدينة في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا وغرب آسيا وأمريكا اللاتينية.

 

وتتمثل مهمته في جلب وسائل نقل سريعة وسهلة لملايين الناس في جميع أنحاء العالم، مع مساعدة آلاف السائقين على إعالة أسرهم.


مؤسسة تاكسي دبي:(DTC)


توفر مؤسسة تاكسي دبي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، لعملائها مجموعة من الخدمات ووسائل الراحة والرعاية، حيث تلتزم بأعلى مستويات معايير جودة النقل.

 

إن تطوير المؤسسة ونموها لا يكمن فقط في التطور الحالي، ولكن لها تركيز طويل الأجل موجه نحو المستقبل أيضًا.

 

تهدف المؤسسة إلى تلبية احتياجات عملائها من خلال التطوير المستمر، وتقديم الخدمات الجديدة والعصرية التي لا تعزز فقط مجموعتها الحالية من الخدمات، ولكن أيضًا ترفع مكانتها في قطاع النقل الذكي.


كروه:(Karwa)


كروه تاكسي هي المشغل الحصري لسيارات الأجرة في دولة قطر، وتركز الخدمة المقدمة على تجربة العملاء المثالية، حيث يتم توفير خدمات النقل بجميع أنواعها من سيارات الليموزين، التاكسي، وتاكسي ذوي الاحتياجات الخاصة المريحة والنظيفة والآمنة.

 

بإمكان المستخدم تحميل تطبيق تاكسي كروه للحصول على أرقى الخدمات في وقت قصير.


سويڤل (Swvl):


إحدى الشركات الناشئة الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمتخصصة في حجز حافلات النقل الجماعي. من خلال تحميل تطبيق Swvl، يمكن للمستخدم الاستمتاع بركوب حافلات عالية الجودة وبأسعار معقولة في مصر وكينيا وباكستان.


جيني(Jeeny) :


يساهم التطبيق في تحسين خدمة التنقل بأسعار في متناول اليد للمستخدمين في كل من المملكة العربية السعودية والأردن.

 

يعدّ التطبيق أسلوبًا اقتصاديًا لحجز خدمات النقل المأجورة داخل المدن، ويقدم خط خدمات متكاملة مع المعايير الدولية، مع توفير أعلى دخل لأسطوله من السائقين.


أظهرت هواوي من خلال تطوير تطبيقات النقل داخل متجر تطبيقاتها الرسمي HUAWEI AppGallery مدى اهتمامها بتعزيز استراتيجيتها وتحقيق رؤيتها بتوسيع المتجر، من خلال دمج تطبيقات مبتكرة وملائمة وذات جودة عالية.


 




 

 


 

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