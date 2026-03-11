متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في تحضير 5000 وجبة إفطار ضمن شراكة البنك الاستراتيجية مع تكية أم علي

الوكيل الإخباري- في إطار التزامه الراسخ بترسيخ ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية، شارك موظفو بنك الإسكان من متطوعي برنامج "إمكان الإسكان" في تحضير ما يقارب 5000 وجبة ضمن موائد الرحمن التي تقيمها تكية أم علي في مقرها الرئيسي بمنطقة المحطة، تأكيداً على دورهم المستمر في المبادرات المجتمعية الفاعلة.

وتهدف هذه المشاركة المباشرة في تحضير الوجبات إلى تفعيل الدور الإنساني لموظفي البنك، ومنحهم الفرصة للمساهمة الميدانية في خدمة المجتمع، بما يعزز من قيم التكافل والعمل الجماعي، ويترجم رسالة برنامج "إمكان الإسكان" في بناء روابط وثيقة ومباشرة مع الفئات المستفيدة.



ويأتي هذا العمل امتداداً للإعلان عن توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البنك وتكية أم علي، وتعميق التعاون الطويل الذي يجمعهما في مشاريع حيوية شملت مشروع التغذية المدرسية الهادف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي المدرسي ودعم صحة الطلبة وتحسين قدرتهم على التحصيل الدراسي، ومشروع ترميم المنازل الذي يسعى لتحسين الظروف السكنية للأسر المستفيدة وتوفير بيئة آمنة وكريمة لها، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الأسري والصحة الجسدية والنفسية، بالإضافة إلى مواصلة البنك دعمه لبرنامج كفالات الأسر القائم على توزيع الطرود الشهرية للمنتفعين من خدمات التكية.