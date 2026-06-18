متطوعو "إمكان الإسكان" ينفذون مبادرات تنموية في عجلون

وشملت مشاركة المتطوعين العمل الميداني على دعم مشروع "مناحل منتجة لقطاف العسل" من خلال توزيع خلايا نحل لإنتاج العسل وتوفير مستلزماتها الأساسية والإشراف الفني عليها لصالح الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى مشاركتهم الفاعلة في زراعة عدد من الأشجار المثمرة في المنطقة. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الأسر اقتصادياً، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يضمن توفير مصادر رزق مستدامة للأسر العفيفة، إلى جانب زيادة الرقعة الخضراء وحماية التنوع الحيوي في المحافظة.
وتأتي هذه الأنشطة الميدانية تجسيداً لرسالة برنامج "إمكان الإسكان" في إشراك موظفي البنك بشكل مباشر في إحداث أثر إيجابي ملموس، وتحويل الشراكات المؤسسية في مجال المسؤولية الاجتماعية إلى واقع حي يخدم المجتمع والبيئة على حدٍ سواء.
يُذكر أن بنك الإسكان قد جدد رعايته الماسية للجمعية العربية لحماية الطبيعة لعام 2026، حيث يواصل دعم برنامج "القافلة الخضراء" للعام السادس على التوالي، إلى جانب دعم حزمة من المشاريع التنموية المستدامة التي تشمل تركيب أنظمة ري بالطاقة الشمسية، وسبل العيش المنتجة الدجاج البياض، وزراعة الأشجار المثمرة في مختلف محافظات المملكة.
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