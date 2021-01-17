الأحد 17-01-2021
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الأحد، 17-01-2021 12:11 م

متعة القراءة بإحساس الكتاب الورقي على هاتفك مع أبجد و Huawei AppGallery

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الوكيل الاخباري - إذا كنت من المؤمنين بعبارة "خير جليس في الزمان كتاب"، وكنت مهتمًا بالقراءة إلى حد الشغف، فهواوي توفر لك مجموعة من الحلول الرائعة لتتمكن من قراءة كتابك المفضل دون الحاجة لاصطحابه معك حيثما ذهبت.

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من بين هذه الحلول الرائعة ما توفره منصة "Huawei AppGallery" - ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم مع أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا من مختلف أنحاء العالم – من تطبيقات ذكية للقراءة؛ وأبرزها تطبيق أبجد"، الذي يحتوي على مكتبة إلكترونية ضخمة تضم كتبًا وقصصًا وروايات ومراجع من أحدث الإصدارات ومن شتّى المجالات؛ بما فيها علم النفس، والفلسفة، والبيوغرافيا، والسياسة، والتاريخ، والأديان، وتطوير الذات، وغيرها من الكتب العالمية، والمترجمة للعربية، وكتبًا نادرة، وأخرى من بين الأكثر رواجًا.


بإحساس الكتاب الورقي بين يديك، ستختبر مع "أبجد" – الحاصل على الجائزة الفضية في مسابقة هواوي للمطورين في خمس دول - متعة القراءة اللامحدودة، حيث يمنحك التطبيق خيارًا للاشتراك بشكل مجاني لتستمتع بقراءة مجموعة معينة من العناوين المتاحة مجانًا، أو أن تشترك ضمن "أبجد بلا حدود"؛ وهذا الخيار يوفر لك مكتبة إلكترونية تضع بين يديك آلاف الكتب والروايات وبسعر الكتاب الواحد، مع فرصة الاشتراك المجاني لأول 14 يومًا.


إلى جانب سهولة استخدامه والميزات التي يمنحها لمستخدميه؛ من إمكانية تظليل النصوص، ووضع العلامات والملاحظات والإشارات إلى الكتاب الذي يقرؤونه، يمكّنك تطبيق "أبجد" من تحميل الكتب على هاتفك النقال والقراءة دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، إلى جانب تنظيم مكتبتك الخاصة بإضافة الكتب إلى ثلاثة رفوف منفصلة: سأقرؤه، أقرؤه حاليًا، قرأته. كذلك، ستتمكن من متابعة أصدقائك والمؤلفين المفضلين لديك على التطبيق والاطلاع على أخبارهم أولًا بأول.

 

وفي نسخته المتاحة على منصة "Huawei AppGallery"، يوفر "أبجد" ميزة حصرية للبحث، وهي إمكانية مسح الباركود والنصوص لإيجاد كتب معينة.


ولتوفير بيئة اجتماعية تفاعلية بينك وبين غيرك من الشغوفين بالقراءة، يمكّنك "أبجد" من الاطلاع على توصيات القرّاء الآخرين، فربما تتعرف من خلالهم على عنوان كتابك التالي، كما يمنحك المساحة للتفاعل المباشر معهم ومع أنشطتهم من خلال مشاركتهم آرائك وتقييماتك للكتب واقتباساتك المفضلة.


حمّل تطبيق "أبجد" من منصة "Huawei AppGallery" لتختبر متعة القراءة على هاتفك بإحساس الكتاب الورقي اليوم!


 




 

 


 

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