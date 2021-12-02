مجلة TIME تختار جهاز جالكسي Z Flip 3 5G ضمن قائمة أفضل 100 اختراع للعام 2021

الوكيل الاخباري - قبل بزوغ فجر عصر الهواتف الذكية، حاولت الشركات تجربة مجموعة متنوعة من أنماط وتصميمات الهواتف المختلفة لمعرفة مدى قابلية استمرارها، بدءاً من الهواتف التي ظهرت على شكل قطع حلوى، المزودة بلوحات الاتصال، والهواتف القابلة للطي والحواف المنزلقة الأكثر تقدماً، وحتى الهواتف المزودة بلوحات مفاتيح "كويرتي"QWERTY الكاملة.

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وفي تلك الأيام، استرعى الهاتف القابل للطي اهتمام المستخدمين،لأنه ظهر بشكل مدمج يناسب حجم الجيب، كما أنه قابل للتوسيع، ليوفر المزيد من الميزات.



وحفاظاً على روح الابتكار، تبذل سامسونج جهوداً جادة لتطوير الجيل التالي من الأجهزة المحمولة،والعمل على توفير جهاز يجمع بين قوة الهاتف الذكي المطلوب اليوم،مع سهولة حمله وطيّه.



ومع إطلاق هاتف جالكسي Z FIip3 5G هذا العام، تكون سامسونج قد حققت علامة فارقة، حيث لاحظ المستخدمون والمتحمسون للتكنولوجيا مدى الابتكار في الجهاز، ووصوله إلى مرحلة النضج التكنولوجي ومتانته وتصميمه.

وأدى هذا المزيج في نهاية المطاف إلى قيام مجلة TIME "تايم" باختيار جالكسي Z FIip3 5G كواحد من "أفضل 100 اختراع للعام 2021"، وجاء ضمن قائمة تحوي أكثر الابتكارات الرائدة لهذا العام من جميع أنحاء العالم،ويعتبر ذلك إنجازاً يحسب لشركة سامسونج بعد ثلاثة أجيال من ابتكارات الأجهزة القابلة للطي.



لقد عاد عصر الهاتف القابل للطي بعد الكثير من الجهود المتفانية، ليضاف إلى الابتكارات الحديثة التي دخلت عالم الهاتف الذكي.



وفي وصفها لهذا الهاتف، كتبت "تايم":



"كان المصنعون على مدى السنوات القليلة الماضية يحاولون دمج وظائف الهواتف الذكية مع سهولة استخدام الهاتف القابل للطي الذي ظهر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، رغم نتائجهالمتواضعة في أحسن الأحوال.

ولكن مع ظهور جالكسي Z FIip3، يبدو أن سامسونج قد حققت النجاح المنشود في ذلك. ويأتي الجهاز مدمجاً مثل الأجهزة التي ظهرت منذ عقدين، لكنمع استبدال الشاشة الصغيرة ولوحة الاتصال العادية، يمكنك الحصول على شاشة يبلغ قياسها 6.7 بوصة فائقة الحيوية، مع شاشة أخرى على الغلاف الأمامي للاستفادة منها بسهولة في قراءة الرسائل، أو شاشة استقبال المكالمات عندما يكون الجهاز مغلقاً. وعلاوة على ذلك كله، يطرح الجهاز بسعر قدره 999 دولاراً، مما يجعله أول هاتف عادي بشاشة قابلة للطي يقل سعره عن ألف دولار".



لقراءة مقال "تايم" عن جهاز جالاكسيZ Flip3 5G، انقر هنا.







ويسهم هذا الجهاز في تغيير طريقة عملناوالتعبير عن أنفسنا وابتكاراتنا من خلال هواتفنا الذكية،بما في ذلك "الوضع المرن"Flex من دون استخدام اليدين، والكاميرا المذهلة بدقة 12 ميجابكسل التي تغير طريقة إنشاء المحتوى، وحتى شاشة الغلاف بعد أن أعيد تصميمها لتصبح أكبر بواقع أربعة أضعاف مقارنة مع النسخ السابقة،ما يتيح لك رؤية المزيد من رسائلك وإشعاراتك في أثناء التنقل من دون الحاجة إلى فتح هاتفك.

ومع وجود مكبرات الصوت المدعومة بتقنية "دولبي أتموس"Dolby Atmos ، وشاشة Dynamic AMOLED 2X، وتجربة المستخدم القائمة على سرعة الاستجابة، من خلال التكيف مع طريقة طي الهاتف، فإن هذا يعني قدرة الهاتف على توفير مستوى غير مسبوق من الترفيه مقارنة بالأجهزة الأخرى،مع انغماس المستخدم بشكل أعمق في القصص والألعاب ومكالمات الفيديو.

ولاكتساب المزيد من السمات العملية، يعتبر الجهازان جالكسي Z Flip3 و Z Fold3أول هاتفين قابلين للطي يحملان تصنيف IPX8 المقاوم للماء. ويأتي كل ذلك في تصميم مبدع ومدمج لتسهيل وضعه في الجيب.



ومن خلال الجمع بين وظائف الهاتف الذكي وسهولة حمل الهاتف القابل للطي، يسهل علينا معرفة السبب وراء احتواء جهاز Z FIip3 5Gعلى قوائم تضمن تجربة هاتف ذكي جديدة تماماً للمستخدمين.

ومع اقتراب موسم العطلات، يمكن استخدامه كأداة مثالية لقائمة التسوق الخاصة بالعطلات أيضاً.

ومع طرح الإصدار الجديد كلياًGalaxy Z Flip3 Bespoke Edition، يمكنك مزج الألوان ومطابقتها بما يناسب ذوق أي شخص في قائمتك، وتقديم هدية فريدة تتناسب مع الأسلوب الفريد لكل واحد منهم.



لمعرفة المزيد عن جهاز جالكسي Z Flip3 5G المبتكر، يرجى زيارة https://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-z-flip3-5g.