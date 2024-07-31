مجلس إدارة الملكية الأردنية يُصادق على نتائج النصف الأول 2024

نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي قال ان الحرب على غزة شكلت تحدي كبير أمام قطاع النقل الجوي والسياحة وعلى الأداء التشغيلي للملكية الأردنية، حيثُ ما زال القطاع الأكثر تضرراً في القطاعات الاقتصادية بالأردن بالنظر إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 7.9% وانخفاض الدخل السياحي بشكل ملحوظ بحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي للنصف الأول من العام الحالي 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
وأظهرت النتائج المالية للملكية الأردنية للنصف الأول من العام الحالي تسجيل خسارة بلغت 27 مليون دينار مقابل خسارة بمقدار 17 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2023، فيما انخفضت الإيرادات التشغيلية من 348 مليون إلى 338 مليون دينار لفترة المقارنة. كما نقل أسطول الشركة 1,757 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2024. وأشار المجالي أن نتائج النصف الأول عادة تكون ضعيفة بالنسبة لشركات الطيران، حيث أن هذه النتائج متوقعة وأفضل من أرقام الموازنة التي أعدتها الشركة لهذه الفترة من العام، وعلى الرغم من الحرب وتداعياتها جاءت أيضاً مقاربة من النتائج التي حُققِت في النصف الأول للعام 2023.
وأضاف المجالي أن تداعيات الحرب تبعها أثار سلبية على حركة السفر باعتبار الملكية الأردنية ناقل أساسي للسياحة الوافدة إلى الأردن وانخفاض كبير في حجوزات المسافرين على طائرات الشركة، سيما مسافري من السوق الفلسطيني ،الضفة الغربية وعرب 48، وانخفاض الطلب على السفر ونقل المجموعات السياحية باعتبار الأردن نقطة وصول إلى منطقة بلاد الشام والدلالة على ذلك انسحاب شركات الطيران الأجنبية من التشغيل الى الأردن وتقليل أعداد رحلاتها. ومن المتوقع أن يستمر تراجع أعداد المسافرين نتيجة استمرار الحرب، الأمر الذي قد يؤثر على النتائج المالية للربع الثالث ومجمل نتائج النصف الثاني من العام الحالي.
-
اقرأ أيضاً
-
(98) مليون دينار صافي أرباح شركة البوتاس العربية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024
-
"كريم رايدز" تتوسع و تطلق خدماتها في الرمثا
-
مقالات The Knox: مميزات حماية نظام Galaxy التي لا تراها
-
كابيتال بنك يعزز مكانته المالية القوية مع نمو صافي الأرباح بنسبة 40% في نهاية النصف الأول من العام 2024
-
"جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ" تختتم فعاليّات "مشروع بيئتي الأجمل" لعام 2023-2024 ، بمشاركة أكثر من 1900 مدرسة حكوميّة