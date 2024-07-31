مجلس إدارة الملكية الأردنية يُصادق على نتائج النصف الأول 2024

الوكيل الاخباري - أقرّ مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية النتائج المالية للشركة للنصف الأول من عام 2024، والتي أظهرت تحسنًا في عمليات الشركة ومؤشرات أدائها التشغيلية، كما استمرت الملكية الأردنية بتنفيذ استراتيجية النمو والتطور في مجال تحديث الأسطول والشبكة الجوية ومجمل الخدمات.



نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي قال ان الحرب على غزة شكلت تحدي كبير أمام قطاع النقل الجوي والسياحة وعلى الأداء التشغيلي للملكية الأردنية، حيثُ ما زال القطاع الأكثر تضرراً في القطاعات الاقتصادية بالأردن بالنظر إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 7.9% وانخفاض الدخل السياحي بشكل ملحوظ بحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي للنصف الأول من العام الحالي 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.



وأظهرت النتائج المالية للملكية الأردنية للنصف الأول من العام الحالي تسجيل خسارة بلغت 27 مليون دينار مقابل خسارة بمقدار 17 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2023، فيما انخفضت الإيرادات التشغيلية من 348 مليون إلى 338 مليون دينار لفترة المقارنة. كما نقل أسطول الشركة 1,757 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2024. وأشار المجالي أن نتائج النصف الأول عادة تكون ضعيفة بالنسبة لشركات الطيران، حيث أن هذه النتائج متوقعة وأفضل من أرقام الموازنة التي أعدتها الشركة لهذه الفترة من العام، وعلى الرغم من الحرب وتداعياتها جاءت أيضاً مقاربة من النتائج التي حُققِت في النصف الأول للعام 2023.