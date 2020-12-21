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الإثنين، 21-12-2020 12:31 م

مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ينتخب المهندس شحادة أبو هديب رئيساً

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الوكيل الاخباري - انتخب مجلس إدارة شركة البوتاس العربية صباح اليوم الإثنين الموافق 21/12/2020 ممثل وزارة المالية في مجلس الإدارة، معالي المهندس شحادة أبو هديب رئيساً للمجلس في دورته الحالية، خلفاً لمعالي جمال الصرايرة الذي تم تعيينه عضواً في مجلس الأعيان.

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وكانت وزارة المالية قد قامت بتسمية المهندس أبو هديب ممثلا لها في مجلس ادارة الشركة اعتباراً من 18/12/2020

ويحمل المهندس أبو هديب، درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تكساس الأمريكية، وخلال مسيرته المهنية تقلّد العديد من المناصب الهامة أبرزها، عضواً في مجلس الأعيان السادس والعشرون، ووزيراً للشؤون البلدية خلال الفترة من 2007- 2009، كما شغل منصب مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، ومدير عام سلطة إقليم البترا/ ورئيساً لمجلس الإدارة، ومساعد أمين عام لشؤون التخطيط، ومدير عطاءات أمانة عمّان، وعضو في مجلس التنظيم الأعلى لوزارة البلديات، وعضو لجنة العطاءات الحكومية في وزارة الأشغال، وعضو هيئة المديرين في الشركة الوطنية / الضمان الاجتماعي، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة إعادة الرهن العقاري، ونائب رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية.

والمهندس أبو هديب حاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى.


 




 

 


 

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