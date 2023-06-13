مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك يقبل استقالة داود الغول من منصبه

الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك خلال اجتماع عقده اليوم الموافقة على استقالة الرئيس التنفيذي للمجموعة داود الغول من منصبه.

كما قرر مجلس الإدارة تكليف رئيس إدارة الأعمال البنكية في المجموعة سامر إبراهيم العالول بمهام أعمال الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجموعة، بالإضافة إلى مهامه الحالية، علماً بأن هذا القرار مرهون بموافقة البنك المركزي الأردني.

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وأعرب رئيس مجلس إدارة المجموعة باسم خليل السالم، عن شكر وتقدير مجلس الادارة للجهود التي بذلها الغول خلال توليه منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة، مستنداً إلى خبراته الواسعة في مؤسسات ومصارف وشركات عالمية، متمنياً له دوام التوفيق والعطاء في مسيرته المهنية المقبلة.



وأكد السالم، أن مجموعة كابيتال بنك وبفضل الإنجازات الاستثنائية والمتتالية التي حققتها خلال العقد الماضي أصبحت علامة تجارية قوية، تحظى بمكانة متقدمة على خارطة المشهد المصرفي والمالي محلياً وإقليمياً، مشيراً إلى أنها تُعد اليوم ثالث أكبر مجموعة مصرفية في الأردن، وتتمتع بقوة ومتانة مالية تؤهلها للاستمرار في ترجمة استراتيجيتها المعتمدة والتي تهدف الى تعزير مكانة المجموعة، كما تتمتع المجموعة بقاعدة أصول قوية وصلت مع نهاية الربع الأول من العام الجاري الى نحو7.5 مليار دينار، مصحوبة بنمو لصافي الأرباح من الأعمال الاعتيادبة بحوالي 34% عن نفس الفترة من العام السابق حيث بلغت 26.1 مليون دينار كما أرتفع صافي الدخل الإجمالي للمجموعة بنسبة 68% ليصل الى 69 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.



وبين السالم أن أعمال المجموعة شهدت نمواً ملحوظاً في الأسواق التي تعمل بها، فقد ارتفعت صافي أرباح المصرف الأهلي العراقي بعد الضرائب بنسبة 151% لتصل إلى 8.9 مليون دينار أردني في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما نمت إجمالي أصول المصرف بنسبة 42% لتصل إلى 1.7 مليار دينارمع نهاية الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، كما يُعد المصرف الأهلي العراقي أول مصرف عراقي يباشر أعماله رسمياً في المملكة العربية السعودية ويقدم خدماته وحلوله المصرفية لقطاع الشركات في السوق السعودي الحيوي والهام، ويحتل المصرف الاهلي العراقي المركز الأول بين البنوك التجارية من حيث حجم الاصول وحجم ودائع العملاء الذي تجاوز عددهم 175 ألف عميل يتم خدمتهم من خلال 25 فرع منتشر في مختلف محافظات العراق.



وقدم السالم شكره وتقديره لمحافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس ولكافة العاملين فيالبنك المركزي لدعمهم المتواصل لمجموعة كابيتال بنك، مشيداً بالدور الذي يبذله المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي في المملكة.