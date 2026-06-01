مجمّع الملك الحسين للأعمال وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن "إنتاج" يعززان شراكتهما لدعم مجمّع الملك الحسين للأعمال الافتراضي

وقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن "إنتاج" نضال البيطار، والرئيس التنفيذي لمجمّع الملك الحسين للأعمال المهندس عمار عز الدين، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "هيدرا" المتخصصة في تطوير البرمجيات وتقنيات الواقع الافتراضي والشريك التقني لمجمّع الملك الحسين للأعمال الافتراضي بشير حناوي، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن "إنتاج" فادي قطيشات.
وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع آفاق التعاون وتعزيز الدعم المقدم للشركات العالمية والإقليمية والمحلية بمختلف أحجامها، بما في ذلك الشركات الناشئة والريادية، من خلال توفير بيئة رقمية متطورة تُمكّن الشركات ورواد الأعمال من إدارة أعمالهم افتراضيًا والاستفادة من المساحات المكتبية الافتراضية والخدمات الرقمية المساندة.
وتسهم الشراكة في تعزيز حضور مجمّع الملك الحسين للأعمال الافتراضي ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي وبيئة الأعمال الحديثة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، عبر توسيع فرص التواصل مع الشركات والمؤسسات ورواد الأعمال، وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق والاستثمارات، إضافةً إلى دعم التفاعل مع مختلف الجهات الفاعلة ضمن منظومة التكنولوجيا والأعمال في المملكة.
ويُعدّ مجمّع الملك الحسين للأعمال الافتراضي نموذجًا متطورًا لمدينة أعمال رقمية تفاعلية، توفر بيئة متكاملة للشركات ورواد الأعمال من خلال مساحات افتراضية وخدمات رقمية متخصصة تشمل المؤتمرات والاجتماعات الافتراضية وبرامج التدريب والتواصل مع المستثمرين والشركات والجهات المختلفة، بما يسهم في دعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز مكانة الأردن بوصفه مركزًا إقليميًا للابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
ويتيح المجمّع الافتراضي للشركات والمؤسسات إنشاء مساحاتها الرقمية الخاصة والتفاعل المباشر مع العملاء والشركاء من خلال تقنيات الاتصال الصوتي والمرئي والحلول الرقمية التفاعلية، بما يعزز تجربة التواصل ويوفر بيئة أعمال أكثر مرونة واتصالًا وقدرة على الوصول إلى مختلف الأسواق والقطاعات.
وتعليقًا على ذلك، قال المهندس عمار عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجمّع الملك الحسين للأعمال:
وأضاف عز الدين أن مجمّع الملك الحسين للأعمال الافتراضي يشكل امتدادًا رقميًا متطورًا لمنظومة المجمّع، ويوفر نموذجًا حديثًا لبيئات الأعمال المستقبلية التي تتيح للشركات ورواد الأعمال فرصًا أوسع للتواصل والتفاعل واستكشاف الفرص ضمن منظومة رقمية متكاملة.
من جانبه، أكّد نضال البيطار، الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن "إنتاج" أهمية هذه الشراكة في دعم منظومة التكنولوجيا والريادة في المملكة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مجمّع الملك الحسين للأعمال يعكس أهمية بناء شراكات فاعلة تسهم في دعم تبني الحلول الرقمية الحديثة وتعزيز جاهزية الشركات ورواد الأعمال لمتطلبات الاقتصاد الرقمي.
تأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه العالم تحولًا متسارعًا في نماذج الأعمال وبيئات التفاعل الاقتصادي والمهني؛ حيث تتجه المؤسسات ومجتمعات الأعمال نحو تبني حلول رقمية أكثر تكاملًا ومرونة وقدرة على الوصول والتواصل. ومن خلال هذا التعاون، يواصل مجمّع الملك الحسين للأعمال ترسيخ مكانته بوصفه مركزًا يقود مستقبل الأعمال والابتكار في المنطقة، عبر تطوير منظومة رقمية تفاعلية تعزز التكامل بين التكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات والمؤسسات ورواد الأعمال للمشاركة في اقتصاد المستقبل.
تأسّس مجمّع الملك الحسين للأعمال عام 2010 برؤية ملكية تهدف إلى تطوير نموذج متقدم لبيئات الأعمال الحديثة في الأردن والمنطقة، ومنظومة متكاملة تجمع بين الابتكار والاستثمار والمجتمع ضمن بيئة تدعم النمو المستدام وجودة الحياة. ويضمّ المجمّع شركات محلية وإقليمية وعالمية، إلى جانب مؤسسات أكاديمية ورواد أعمال ومبادرات تكنولوجية، ضمن إطار يعزّز التكامل والتعاون وتبادل المعرفة، ويسهم في دعم تنافسية الأردن بوصفه مركزًا إقليميًا للأعمال والابتكار والاستثمار.
