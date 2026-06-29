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مجمّع الملك الحسين للأعمال وشركة الأجنحة الفاخرة العقارية "بافيليونز" توقّعان اتفاقية لتطوير وجهة تجارية متعددة الاستخدامات في مجمّع الملك الحسين للأعمال

مجمّع الملك الحسين للأعمال وشركة الأجنحة الفاخرة العقارية "بافيليونز" توقّعان اتفاقية لتطوير وجهة تجارية متعددة الاستخدامات في مجمّع الملك الحسين للأعمال
مجمّع الملك الحسين للأعمال وشركة الأجنحة الفاخرة العقارية "بافيليونز" توقّعان اتفاقية لتطوير وجهة تجارية متعددة الاستخدامات في مجمّع الملك الحسين للأعمال
الإثنين، 29-06-2026 02:26 م

الوكيل الإخباري-   عمّان، حزيران 2026: وقّع مجمّع الملك الحسين للأعمال وشركة الأجنحة الفاخرة العقارية للتطوير العقاري ذ.م.م "بافيليونز" اتفاقية استثمار وتطوير طويلة الأمد لإنشاء مشروع يمثل وجهة تجارية متعددة الاستخدامات في مجمّع الملك الحسين للأعمال في عمّان.

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يتكوّن المشروع من ثلاثة طوابق، ويضم مجموعةً من المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة، ضمن مبنى عصري مدعوم بمساحات خارجية منسقة ومصمَّم بما يتوافق مع معايير المباني الخضراء.


وتعليقًا على ذلك، قال المهندس عمّار عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجمّع الملك الحسين للأعمال:

"يمثل هذا المشروع جزءًا من الرؤية التوسعية لمجمّع الملك الحسين للأعمال الهادفة إلى تطوير بيئة أعمال متكاملة تجمع بين العمل والابتكار والخدمات المساندة، ضمن وجهة حديثة تلبي احتياجات الشركات والكفاءات والزوّار. وتأتي هذه الشراكة في إطار جهودنا المستمرة لتطوير مرافق وخدمات تعزز تجربة الأعمال وترتقي بجاذبية المجمّع بوصفه وجهة رائدة للأعمال والاستثمار في الأردن".


وبدوره، أكّد المهندس ثامر السرحان، الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة الأجنحة الفاخرة العقارية "بافيليونز"، أنّ هذا المشروع العقاري التجاري يمثّل نقطة انطلاق لشراكة طويلة الأمد في إحدى أكثر المناطق الحيوية والجاذبة للاستثمار في العاصمة عمّان، بما ينسجم مع رؤية إدارة شركة مجمّع الأعمال وتوجهاتها التطويرية. 


ومن جانبه، أكّد مراد البيروتي، المدير العام لمشروع "بافيليونز": "تمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تطوير وجهة تثري تجربة العمل ونمط الحياة داخل مجمّع الملك الحسين للأعمال، ونفخر بإطلاق هذا المشروع في هذا الموقع المميز".


ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاء بعد التوقيع واستكمال الموافقات اللازمة، على أن يتم افتتاح المشروع العام المقبل.


نبذة عن مجمّع الملك الحسين للأعمال


تأسّس مجمّع الملك الحسين للأعمال عام 2010 برؤية ملكية تهدف إلى تطوير نموذج متقدم لبيئات الأعمال الحديثة في الأردن والمنطقة، ومنظومة متكاملة تجمع بين الابتكار والاستثمار والمجتمع ضمن بيئة تدعم النمو المستدام وجودة الحياة. ويضمّ المجمّع شركات محلية وإقليمية وعالمية، إلى جانب مؤسسات أكاديمية ورواد أعمال ومبادرات تكنولوجية، ضمن إطار يعزّز التكامل والتعاون وتبادل المعرفة، ويسهم في دعم تنافسية الأردن بوصفه مركزًا إقليميًا للأعمال والابتكار والاستثمار.

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