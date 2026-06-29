مجمّع الملك الحسين للأعمال وشركة الأجنحة الفاخرة العقارية "بافيليونز" توقّعان اتفاقية لتطوير وجهة تجارية متعددة الاستخدامات في مجمّع الملك الحسين للأعمال

يتكوّن المشروع من ثلاثة طوابق، ويضم مجموعةً من المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة، ضمن مبنى عصري مدعوم بمساحات خارجية منسقة ومصمَّم بما يتوافق مع معايير المباني الخضراء.
وتعليقًا على ذلك، قال المهندس عمّار عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجمّع الملك الحسين للأعمال:
وبدوره، أكّد المهندس ثامر السرحان، الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة الأجنحة الفاخرة العقارية "بافيليونز"، أنّ هذا المشروع العقاري التجاري يمثّل نقطة انطلاق لشراكة طويلة الأمد في إحدى أكثر المناطق الحيوية والجاذبة للاستثمار في العاصمة عمّان، بما ينسجم مع رؤية إدارة شركة مجمّع الأعمال وتوجهاتها التطويرية.
ومن جانبه، أكّد مراد البيروتي، المدير العام لمشروع "بافيليونز": "تمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تطوير وجهة تثري تجربة العمل ونمط الحياة داخل مجمّع الملك الحسين للأعمال، ونفخر بإطلاق هذا المشروع في هذا الموقع المميز".
ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاء بعد التوقيع واستكمال الموافقات اللازمة، على أن يتم افتتاح المشروع العام المقبل.
نبذة عن مجمّع الملك الحسين للأعمال
تأسّس مجمّع الملك الحسين للأعمال عام 2010 برؤية ملكية تهدف إلى تطوير نموذج متقدم لبيئات الأعمال الحديثة في الأردن والمنطقة، ومنظومة متكاملة تجمع بين الابتكار والاستثمار والمجتمع ضمن بيئة تدعم النمو المستدام وجودة الحياة. ويضمّ المجمّع شركات محلية وإقليمية وعالمية، إلى جانب مؤسسات أكاديمية ورواد أعمال ومبادرات تكنولوجية، ضمن إطار يعزّز التكامل والتعاون وتبادل المعرفة، ويسهم في دعم تنافسية الأردن بوصفه مركزًا إقليميًا للأعمال والابتكار والاستثمار.
-
أخبار متعلقة
-
بنك الاتحاد يطلق أكاديمية "Rise Future Leaders" لإعداد طلبة المدارس للمستقبل
-
موظفو كابيتال بنك يشاركون في مبادرة "سنابل الأثر" دعماً للأمن الغذائي والتمكين المجتمعي
-
زين كاش تطلق حملة "ويلزي" الصيفية
-
نوفو نورديسك تعزز التزامها بالابتكار في مجال الرعاية الصحية عبر إطلاق ويجوفي في الأردن
-
كيا PV5 للركاب تحصد جائزة "أفضل سيارة كبيرة" من أوتوكار لعام 2026
-
الحكمة تسلط الضوء على مرونة قطاع الرعاية الصحية والاستثمار المشترك بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصين خلال الاجتماع السنوي للأبطال الجدد للمنتدى الاقتصادي العالمي
-
البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Business Consult لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية الآمنة
-
وزير الصناعة والتجارة والتموين يفتتح فعاليات "مهرجان الأردن لتجربة القيادة"