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الثلاثاء، 05-03-2024 03:36 م

مجمع الملك الحسين للأعمال و مركز الأعمال VBC يوقعان اتفاقية تفاهم

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الوكيل الاخباري - وقع مجمع الملك الحسين للأعمال برئاسة الفريق الطيار

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م(منصور الجبور) ، اتفاقية تعاون مع شركة مركز الاعمال VBC، برئاسة المؤسس والمدير التنفيذي لمركز الاعمال VBC المهندس رامي العقاد، وبحضور أعضاء مجلس إدارة شركة مجمع الاعمال وعدد من الإداريين من كل الشركتين.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تأجير وتشغيل مبنى صفر بالكامل والذي يتجاوز مساحته 5000 متر مربع، بهدف تحويله إلى مركز متكامل للأعمال والخدمات. 


يتميز مبنى صفر بطابع معماري عريق وتصميم داخلي فاخر يوفر مساحات متنوعة تتناسب مع متطلبات الشركات المحلية و الأقليمية والعالمية الكبيرة أو الشركات الصغيرة والناشئة التي تبحث عن مساحات صغيرة تساعدها على التطور والأنطلاق الى ساحة العمل.

كما يوفر المبنى خدمات مساندة بجودة عالية لتساعد الشركات المستأجرة على النجاح في بيئة عمل متكاملة وضمن مجتمع غني بالمهارات والخبرات المتنوعة. حيث سيضم المبنى غرف اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات وعنصر جديد “the lobby business “لإستقبال رواد الأعمال والشركات والعاملين في مجمع الملك الحسين للأعمال للتواصل واللقاء العملي.

 

كما ستنظم فعاليات بشكل متنظم تهدف الي خلق فرص جديدة للأعمال وتبادل الخبرات ضمن بيئة عمل إيجابية وحيوية، و استوديوهات تصوير لخدمة العملاء المختلفين.


قال رئيس مجلس الأدارة لشركة مجمع الأعمال الفريق الطيار م( منصور الجبور)

نتطلع إلى بدء العمل في هذا المركز في دعم الأعمال و الإبتكار في مجمع الملك الحسين بشكل خاص.


ّالمركز الحيوي الجديد، الذي سيساهم بشكل فعال و على مستوى المملكة بشكل عام، والذي يتماشى مع رؤية مجمع الملك الحسين للأعمال في تعزيز الأقتصاد المحلي وجذب الأستثمارات وتعزيز الأقتصاد".


وأضاف المؤسس والمدير التنفيذي لمركز الأعمال VBC المهندس رامي العقاد المدير المؤسس لشركة مركز الأعمال "اليوم، نفخر بإطلاق موقعنا العاشر بالشراكة مع مجمع الحسين للأعمال في "مبنى صفر". حيث تعد هذه التوسعة خطوة استثنائية تعزز نظام الأعمال الريادي في الأردن".

 

كما تهدف هذه الشراكة إلى خلق نظام بيئي نشط يعزز فرص 
الأعمال والتواصل بين أصحاب الأعمال والمشاريع من داخل وخارج الأردن". 


نبذة عن مجمع الملك الحسين للأعمال:
ومن الجدير ذكره بأن مجمع الملك الحسين للأعمال هو بيئة حاضنة للأعمال يمتد على أكثر من 200000الف متر مربع ، حيث يضم حاليا أكثر من 70 شركة عالمية وأكثر من 200 شركة محلية ومحلات تجارية مع خدمات مساندة.

 

يتيح المجمع بنيته التحتية المتطورة والخدمات المتكاملة بيئة مثالية للشركات الناشئة والشركات الكبيرة على حد سواء لتطوير أعمالها وتحقيق أهدافها بكفاءة عالية.

 


 


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