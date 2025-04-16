مجمع الملك الحسين للأعمال يحتفي بيوم العلم الأردني

واحتفالاً بهذه المناسبة، استهل المجمع احتفالاته عشية اليوم الوطني للعلم الأردني بإضاءة مبناه الرئيسي بألوان العلم التي ظهرت كلوحة فنية أضفت جانباً جمالياً على المبنى بصبغة وطنية.
واشتملت احتفالات المجمع على مراسم رفع العلم الأردني والسلام الملكي (النشيد الوطني)، بالإضافة لفقرة فنية ضمت مجموعة من الأغاني الوطنية التي بثت أجواء حملت روح الفخر بتاريخ المملكة ومستقبلها، هذا فضلاً عن توزيع الحلويات والأعلام على موظفي المجمع والمراجعين والزوار.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، المهندس عمّار عز الدين، على أهمية المشاركة في المناسبات والاحتفالات الوطنية، كونها تجسد معاني الشراكة الحقيقية بين جميع مكونات الوطن في تعزيز الانتماء والاعتزاز بالهوية الأردنية، مشدداً على أن العلم ليس مجرد رمز، بل رسالة وحدة جامعة ومسؤولية يتشارك الجميع في حملها من مؤسسات وأفراد. وأكد عز الدين بأن مجمع الملك الحسين للأعمال يعتبر نفسه جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع الذي يهدف إلى المساهمة بتشكيل مستقبله من خلال تشكيل مستقبل الأعمال والعمل والتطوير الحضري فيه.
ويشار أن المملكة بدأت الاحتفالات في اليوم الوطني للعلم الأردني منذ إقراره من قبل مجلس الوزراء تزامناً مع الاحتفالات بمئوية الدولة الأردنية في 31 آذار 2021، وذلك تحت شعار "علمنا عالٍ" الذي أطلقته وزارة الثقافة بهدف تعزيز القيم الوطنية في نفوس المواطنين، وتجديد الارتباط بالراية الأردنية.
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