مجمع الملك الحسين للأعمال يستقبل مديره التنفيذي الجديد المهندس عمار عز الدين

الوكيل الإخباري- يعلن مجمع الملك الحسين للأعمال عن تعيين المهندس عمار عز الدين بمنصب الرئيس التنفيذي الجديد للمجمع

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يمتلك المهندس عمار عز الدين سجلا مهنيا حافلا بالإنجازات التي حققها خلال مسيرته المهنية لأكثر من 35 عامًا من الخبرة في مجالات تطوير العقارات، وإدارة المشاريع، والبناء حيث شارك في تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن



بدأت مسيرة المهنية كضابط في سلاح الهندسة الملكي، وتولى لاحقًا مناصب قيادية في مجال المقاولات في الأردن ودول الخليج. نتطلع إلى قيادته في تعزيز نمو مجمع الملك الحسين للأعمال وتطوير بيئة الأعمال فيه.