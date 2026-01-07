مجمع الملك الحسين للأعمال يعلن عن توقيع اتفاقية مع شركة الواحات للطاقة المتجددة Energy Oasis

الوكيل الإخباري- في خطوة يجسد معها التزامه الراسخ بالاستدامة وتطوير بيئة عصرية منخفضة الانبعاثات، أعلن مجمع الملك الحسين للأعمال عن توقيعه مؤخراً اتفاقية استخدام أراضٍ مع شركة الواحات للطاقة المتجددة Energy Oasis، بهدف تنفيذ وتشغيل محطة طاقة شمسية في قلب المجمع لتلبي احتياجاته من الكهرباء من مصادر نظيفة.

وقد جاءت الاتفاقية التي جرى توقيعها بحضور ممثلين عن الإدارتين التنفيذيتين للمجمع وشركة الواحات للطاقة المتجددة Energy Oasis، انسجاماً مع توجهات المجمع الاستراتيجية في تعزيز الكفاءة الطاقية وتوسيع نطاق اعتماد حلول مستدامة متماشية مع الاتجاهات والممارسات العالمية، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات المجمع من الكهرباء، وبالتالي ترشيد استهلاكه للطاقة التقليدية، والحد من تأثيرات عملياته البيئية، وتعزيز مساهمته في دعم جهود المملكة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة.



وستمثل محطة الطاقة الشمسية المرتقبة إحدى الركائز الرئيسية للمرحلة الجديدة من خطة توسعة المجمع، والمترافقة مع تحوله من نموذج التأجير التقليدي إلى نموذج التطوير العقاري الشامل؛ حيث يسعى المجمع إلى تقديم مجتمع أعمال واستثمار وعيش وترفيه ذكي ومتكامل، وذلك ضمن منظومة عمرانية صديقة للبيئة.



وحول هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، المهندس عمّار عز الدين: "يشكل هذا المشروع إضافة نوعية ضمن مسارنا الاستراتيجي في المجمع؛ حيث نمضي بثبات نحو تعزيز مكانتنا كوجهة رائدة تجمع بين الابتكار والاستثمار والاستدامة. ويأتي مشروع الطاقة المتجددة ليجسد رؤيتنا الطموحة لمجمع أكثر كفاءة وذكاء وانسجاماً مع مستقبل الأعمال الأخضر. نحن على ثقة تامة بأن المشروع سيحدث فرقاً وسيمكننا من قطع شوط متقدم في الاستدامة البيئية، لا سيما بالنظر لتصميمه وبنائه وتشغيله بالتعاون مع شركة عريقة في هذا المجال."



وفي سياق هذه الشراكة النوعية، أعربت شركة الواحات للطاقة المتجددة Energy Oasis عن اعتزازها بثقة مجمع الملك الحسين للأعمال بها، وتكليفها بمهمة تطوير مشروع محطة طاقة شمسية لصالح المجمع، مؤكدة أن هذا المشروع يمثل خطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة، ومشددة على أنها ستضع ثقل خبرتها الهندسية والتقنية لتنفيذ محطة الطاقة الشمسية وفقاً لأعلى المعايير العالمية. وبيّنت الشركة أن المشروع يجسد التزاماً مشتركاً بتعزيز الاستدامة البيئية وتخفيض البصمة الكربونية على مستوى المملكة، كما أن ينطوي على أثر تنموي لا يقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل يمتد ليشمل تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.



ومن المتوقع أن يبدأ المجمع في جني ثمار هذا الاستثمار الحيوي، بالاستفادة من الطاقة الشمسية المولدة، مع اكتمال أعمال التنفيذ والتشغيل الكامل للمحطة المتوقعة في الربع الثاني من العام 2026.