مجمّع الملك الحسين للأعمال يعيد إطلاق موقعه الإلكتروني بحلة جديدة

وقد جاءت هذه الخطوة في سياق حرص المجمّع على تطوير وتحسين تجارب المستثمرين والمستأجرين الحاليين والمحتملين، من خلال تعزيز قنوات التواصل الكفؤة لتقديم المعلومات والخدمات على نحو أكثر سرعة وفاعلية، بما يلبي الاحتياجات المتنامية والمختلفة في أي وقت.
ويمزج الموقع الإلكتروني بين التصميم المرن وسهولة الاستخدام والتصفح، مقدماً للزوار منصة متكاملة من حيث البيانات والأدوات. ويتيح الموقع إمكانية تصفح المحتويات التي تشمل معلومات أساسية حول المجمّع ومرافقه وقواعده وأخباره، فضلاً عن معلومات حول اللوائح الاستثمارية والحوافز المالية والتسهيلات الضريبية، إلى جانب الوصول لخدمات الانضمام إلى المجمّع عبر بوابتي المستثمرين والمستأجرين بما فيها حجز الفرص الاستثمارية والمساحات المكتبية، كل ذلك ضمن أقصى درجات الأمن المعلوماتي.
ويمثل التحول الرقمي أولوية استراتيجية للمجمّع بهدف تحسين عملياته التشغيلية وتقديم خدمات وتجارب سلسة وعالية الجودة تدعم احتياجات الأعضاء من مستثمرين ومستأجرين وموظفي المؤسسات التي يحتضن المجمّع مقراتها، فضلاً عن الزوار والضيوف. وكان المجمّع قد استثمر في وقت سابق في العديد من الأنظمة والأدوات الرقمية، كما نفذ العديد من المبادرات، ومن أبرزها تنفيذ مشروع البنية التحتية الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإثراء منظومة الخدمات النوعية المضافة التي يقدمها كحلول داعمة للكفاءة التشغيلية والنمو للأعمال والشركات، مع خطط لمواصلة تنفيذ المزيد من مشاريع التحول الرقمي وحلول المدن الذكية خلال الفترة المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
"المركزية تويوتا" تحتفي بإنجاز تاريخي في رالي جميل 2025 بقيادة السائقة فرح زكريا والمؤثرة جوي إبراهيم
-
بنك الاتحاد يوزع أرباحاً نقدية سنوية بنسبة 10% على المساهمين
-
كابيتال بنك يطلق حملته الجديدة للتوفير تحت شعار "بنربحك شو ما بدك"
-
شركة البوتاس العربية تعزز وجودها الاستراتيجي في أوروبا
-
سامسونج تعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي في شبكات المحمول بالتعاون مع إنفيديا
-
بنك الإسكان يحصد جائزة "أفضل بنك في التحول الرقمي لعام 2025"
-
الملكية الأردنية تكرم الطيارين تقديراً لعطائهم بمناسبة يوم الطيار العالمي
-
بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 40.0 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025