مجمّع الملك الحسين للأعمال يوقّع اتفاقية تطوير مشروع بيزنس درايف بالشراكة مع شركة رؤية الأردن للتطوير العقاري

الوكيل الإخباري- أعلن مجمّع الملك الحسين للأعمال توقيع اتفاقية مع شركة رؤية الأردن للتطوير العقاري ذ.م.م لتطوير مشروع بيزنس درايف، أحد المشاريع النوعية التي ستشكّل إضافة جديدة لمنظومة الخدمات والمرافق داخل المجمّع، بما يعزز مكانته وجهةً رائدة للأعمال والاستثمار والحياة العصرية في الأردن.

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ويأتي المشروع امتدادًا لاستراتيجية مجمّع الملك الحسين للأعمال الهادفة إلى تطوير وجهة أعمال متكاملة لا تقتصر على توفير المساحات المكتبية؛ بل تجمع بين بيئة العمل والخدمات والتجزئة والمرافق التجارية، بما يساند نموّ الشركات ويرتقي بتجربة العمل والحياة اليومية داخل المجمع.



وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة رؤية الأردن للتطوير العقاري انشاء وتطوير مشروع بيزنس درايف، الذي صُمّم بشكل غير تقليدي ليكون مشروعًا معماريًا حيويًا متعدّد الاستخدامات، يضمّ مساحات تجارية وخدمية ضمن بيئة عمل عصرية. ويتكون المشروع من مبنيين متوازيين يدمجان بين المحلات التجارية والمساحات العلوية والأسطح البانورامية، بما يوفر خيارات مرنة للعلامات التجارية ومقدّمي الخدمات.



ويمتدّ المشروع على مساحة إجمالية تقارب 4,000 متر مربع، ويضم مجموعة متنوعة من الاستخدامات التجارية والترفيهية والخدمية، تشمل المطاعم والمقاهي والخدمات التجارية والمصرفية، إلى جانب المساحات المكتبية. كما يوفر المشروع خدمة الطلب من السيارةDrive Thru ومحطات لشحن المركبات الكهربائية، بما يواكب أحدث التوجهات في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات، ويعزز تنوّع الخدمات المتاحة داخل مجمّع الملك الحسين للأعمال.



ويدخل المشروع حاليًا مرحلة ما قبل الإطلاق الحصرية، حيث يتيح خيارات تصميم مخصصة للمستأجرين المؤسسين الذين تنسجم أعمالهم مع رؤية المشروع وطبيعة التجربة التي يسعى إلى تقديمها.



وبهذه المناسبة، قال المهندس عمار عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجمّع الملك الحسين للأعمال: "يمثل مشروع بيزنس درايف إضافة مهمة إلى منظومة الخدمات داخل مجمّع الملك الحسين للأعمال؛ حيث يربط بين احتياجات بيئة الأعمال اليومية ومتطلبات الشركات والعاملين والزوار. ومن خلال هذه الشراكة مع شركة رؤية الأردن للتطوير العقاري، نواصل تطوير مشاريع نوعية تعزّز تجربة مجتمع المجمّع، وتوفّر بيئة أكثر مرونة وجاهزية لنموّ الشركات واستقطاب الاستثمارات".



ومن جانبه، قال السيد معن طلال سدر ، رئيس هيئة المديرين في شركة رؤية الأردن للتطوير العقاري: "نعتزّ بشراكتنا مع مجمّع الملك الحسين للأعمال في تطوير مشروع بيزنس درايف، الذي يجمع بين التصميم العملي والاستخدامات المتنوعة والخدمات اليومية ضمن موقع حيوي داخل المجمع. ونسعى من خلال المشروع إلى توفير مساحات مرنة تلائم احتياجات العلامات التجارية والشركات ومقدمي الخدمات، وتدعم تجربة متكاملة للمستخدمين".



يؤكّد هذا المشروع التزام مجمع الملك الحسين للأعمال بمواصلة تطوير بيئة أعمال متكاملة، من خلال استقطاب مشاريع نوعية تعزز تنوع الخدمات والمرافق داخل المجمّع، بما يرسخ مكانته وجهةً للأعمال والاستثمار والخدمات ونمط الحياة العصري.

نبذة عن مجمّع الملك الحسين للأعمال