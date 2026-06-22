مجمّع الملك الحسين للأعمال يوقّع اتفاقية لتنفيذ مشروع غابة مياواكي ونظام إعادة استخدام المياه الرمادية

الوكيل الإخباري- وقّع مجمّع الملك الحسين للأعمال يوم الخميس الموافق 18 حزيران 2026 اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع إنشاء غابة مياواكي اليابانية ونظام إعادة استخدام المياه الرمادية، بالشراكة مع جمعية العمل المناخي في الأردن بصفتها الشريك المنفّذ، وبدعم وشراكة من مؤسسة ميتسوبيشي الخيرية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

اضافة اعلان



ويهدف المشروع إلى تعزيز الغطاء النباتي داخل مجمّع الملك الحسين للأعمال، ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه الرمادية، إلى جانب رفع الوعي البيئي وبناء قدرات العاملين والمجتمع المحلي في ممارسات الصيانة والتشجير والاستخدام المسؤول للموارد.



ويعتمد المشروع منهجية "مياواكي" اليابانية، التي تعد من أبرز النماذج العالمية في إنشاء الغابات الحضرية الكثيفة باستخدام الأنواع النباتية المحلية؛ حيث من المخطّط أن تضم الغابة ما يقارب 700 إلى 750 شتلة محلية تشمل أنواعًا مختارة نادرة أو مهددة بالانقراض، بما يسهم في تعزيز التنوع الحيوي وتحسين جودة الهواء وزيادة المساحات الخضراء في العاصمة عمّان.



ويتضمن المشروع أيضًا تنفيذ نظام لإعادة استخدام المياه الرمادية، بما يدعم ترشيد استهلاك المياه وتوفير مصدر ريّ مستدام للغابة، إلى جانب تجهيز البنية التحتية اللازمة لضمان استمرارية المشروع، معزّزًا بذلك ممارسات الإدارة البيئية داخل المجمّع.



ومن المقرر تنفيذ المشروع على مراحل ربع سنوية خلال الفترة من 1 نيسان 2026 حتى 31 آذار 2028، بما يشمل إنشاء غابة مياواكي داخل مجمّع الملك الحسين للأعمال بمساحة إجمالية تصل إلى 200 متر مربع، وتركيب نظام لإعادة استخدام المياه الرمادية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية مرتبطة بصيانة الغابة وتشغيل النظام واستدامته.

وسيستهدف المشروع تدريب نحو 10 إلى 15 موظفًا من فرق التشغيل في المجمّع وإشراك نحو 30 إلى 50 متطوعًا ومشاركًا من المجتمع خلال فعالية الزراعة، إضافة إلى الوصول إلى نحو 100 مستفيد من خلال الأنشطة التوعوية.



وتعليقًا على المشروع، قال المهندس عمّار عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجمّع الملك الحسين للأعمال: "يعكس هذا المشروع التزام مجمّع الملك الحسين للأعمال بدعم مبادرات بيئية عملية تعالج التحديات المرتبطة بالمياه والغطاء الأخضر داخل المدن وتُسهم في تحسين جودة الحياة.

ونرى في الشراكة مع جمعية العمل المناخي في الأردن ومؤسسة ميتسوبيشي الخيرية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فرصة لتنفيذ نموذج قابل للاستدامة، يجمع بين التشجير وإعادة استخدام المياه وبناء الوعي لدى العاملين والمجتمع".



من جانبها، قالت المهندسة دعاء لطفي الديرباني، الرئيسة التنفيذية لجمعية العمل المناخي في الأردن: "يمثل هذا المشروع نموذجًا عمليًا لكيفية تحويل الحلول البيئية إلى تدخلات قابلة للتنفيذ داخل المساحات الحضرية. وبصفتنا الشريك المنفّذ، سنركّز على ضمان جودة التصميم والتنفيذ، وبناء قدرات الفرق المعنية على صيانة الغابة وتشغيل نظام المياه الرمادية، بما يساعد على استمرار المشروع بعد مرحلة الزراعة ويعزّز المعرفة العملية بإدارة الموارد الطبيعية".



وقال السيد موتوهارو نوشي، مستشار منهجية مياواكي للغابات الحضرية: "يعتمد نجاح غابات مياواكي على فهم الموقع واختيار الأنواع المحلية المناسبة وتهيئة التربة قبل الزراعة، ثم متابعة الغابة خلال مراحلها الأولى. وفي هذا المشروع، يشكّل استخدام الشتلات المحلية وربط الغابة بنظام لإعادة استخدام المياه الرمادية عنصرين أساسيين لدعم نمو الغابة وتقليل احتياجاتها التشغيلية على المدى الطويل".