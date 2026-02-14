مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع شركة نوربا للتطوير والاستثمار العقاري لإنشاء مجموعة من المجمعات والأبراج التجارية

الوكيل الإخباري- وقع مجمع الملك الحسين للأعمال مؤخراً اتفاقية مع شركة نوربا للتطوير والاستثمار العقاري، بهدف تطوير وإنشاء مجموعة من المجمعات والأبراج التجارية التي ستشكل إضافة نوعية هامة لمكونات المرحلة الجديدة من خطة التوسعة الاستراتيجية الجارية في قلب المجمع.



وجرى توقيع الاتفاقية من قبل الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، المهندس عمّار عز الدين، ورئيس مجلس الإدارة في شركة نوربا للتطوير والاستثمار العقاري، السيد محمد أبو الرب، وذلك بحضور عدد من ممثلي الطرفين ومن الضيوف الخبراء والمعنيين بقطاع التطوير العقاري.



وقد جاء توقيع الاتفاقية تعزيزاً لمنظومة المشاريع التجارية ضمن إطار رؤية المجمع في تطوير بيئة حضرية مستدامة، تتسم بالشمولية والتكامل، من خلال توفيرها للمرافق والمنشآت والخدمات التي تلبي متطلبات بيئة العمل والحياة المهنية والاجتماعية اليومية.

اضافة اعلان