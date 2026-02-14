مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع شركة نوربا للتطوير والاستثمار العقاري لإنشاء مجموعة من المجمعات والأبراج التجارية

وجرى توقيع الاتفاقية من قبل الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، المهندس عمّار عز الدين، ورئيس مجلس الإدارة في شركة نوربا للتطوير والاستثمار العقاري، السيد محمد أبو الرب، وذلك بحضور عدد من ممثلي الطرفين ومن الضيوف الخبراء والمعنيين بقطاع التطوير العقاري.
وقد جاء توقيع الاتفاقية تعزيزاً لمنظومة المشاريع التجارية ضمن إطار رؤية المجمع في تطوير بيئة حضرية مستدامة، تتسم بالشمولية والتكامل، من خلال توفيرها للمرافق والمنشآت والخدمات التي تلبي متطلبات بيئة العمل والحياة المهنية والاجتماعية اليومية.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تطوير وإنشاء مجمعات وأبراج تجارية حديثة، تضم مساحات مكتبية، وأخرى متعددة الاستخدامات، ومحلات تجارية، وذلك وفق معايير تصميم معمارية وتشغيلية متقدمة، وبما يواكب احتياجات المستثمرين والموظفين والزوار.
وفي تعليق له، قال الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، المهندس عمّار عز الدين، إن توقيع الاتفاقية يمثل جزءاً هاماً في مسيرة التوسع والتطوير المستدام ضمن المجمع، والتي يسعى معها لتقديم قيمة مضافة تدعم مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، ابتداءً من تحفيز القطاعات المختلفة كالبناء والتجزئة والضيافة، مروراً بتوفير فرص العمل ودعم ريادة الأعمال والابتكار، عدا عن تعزيز البنية التحتية والخدمية في المجمع، وبالتالي تحفيز النشاط التجاري والتنافسية، وهو ما ينعكس على جاذبية المجمع كمركز أعمال واستثمار وتسوق وترفيه.
هذا ويعتبر إنشاء مجموعة من المجمعات والأبراج التجارية جزءاً من خطة توسعية واستثمارية شاملة، يقدم مجمع الملك الحسين للأعمال في إطارها العديد من الفرص الاستثمارية في الأراضي والمشاريع النوعية ذات الأثر الطويل، والمعززة بالحوافز والمزايا، وذلك لمواكبة النمو والتوسع الذي يشهده، ولتعزيز منظومته المتكاملة من المرافق والخدمات التي تنطوي على فرص نمو مستدام.
