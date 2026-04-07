مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع شراكة مع أكسيمايند لدعم رواد الأعمال عبر "مسار 700"

جانب من التوقيع
الثلاثاء، 07-04-2026 03:10 م

الوكيل الإخباري- أعلن مجمع الملك الحسين للأعمال اليوم عن انضمامه كشريك استراتيجي لبرنامج "مسار 700" الوطني لريادة الأعمال، وذلك بموجب مذكرة تفاهم استراتيجية وقعها مع شركة "أكسيمايند AcceMind-FZCO"، التي تتولى مهمة تصميم وتطوير البرنامج الذي  انطلق بداية مع الجامعة الأردنية لتأهيل الخريجين الجامعيين وتمكينهم من تأسيس شركات ناشئة قابلة للنمو والاستدامة.

وقد وقع مذكرة التفاهم عن مجمع الملك الحسين للأعمال، رئيسه التنفيذي، المهندس عمّار عز الدين، فيما وقعها عن شركة أكسيمايند، مديرها العام، الدكتور أسامة النوري، وذلك بحضور ممثلين من كلا الطرفين، وإلى جانبهم عدد من المعنيين بدعم النظام البيئي لريادة الأعمال.


وبموجب مذكرة التفاهم، سيكون المجمع "شريك الموقع" (حرم المشاريع) و"شريك الوصول للشركات" حيث سيقدم دعمه اللوجستي للبرنامج المنطوي على عدة تدريبية وأدوات عملية متقدمة؛ و سيوفر البيئة الحاضنة لأفكار الطلاب وللمشاريع والشركات الريادية التي ستنطلق في إطار البرنامج الذي يركز على بناء المهارات العملية في التفكير الريادي وتصميم النماذج الأولية وبناء المشاريع المبتكرة وفق معايير قبول واضحة ومتوافقة مع سياسات استثمارية شفافة.

 

وفي هذا السياق، سيوفر المجمع مساحات العمل المتخصصة، إلى جانب قيادة جهود تشبيك الطلاب المنضمين للبرنامج مع المستثمرين والشركات التي يحتضن المجمع مقراتها، وإتاحة فرص التجارب التجارية والمشاريع التجريبية المدفوعة والتعاون متعدد القطاعات.


وفي تعليق له على هذا الشأن، قال المهندس عمّار عز الدين: "جاءت شراكتنا مع شركة أكسيمايند منسجمة مع رؤيتنا في دعم منظومة ريادة الأعمال في الأردن وتعزيز الابتكار الوطني، كما أنها تعكس التزامنا بتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات لدعم جهود خلق هذه المنظومة.

 

وإنه ليسعدنا أن نكون جزءاً من برنامج مسار 700، الذي يتطلب بيئة عمل متقدمة تربط رواد الأعمال بالشركات والمستثمرين، والتي نؤمن بأنها ستسهل تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع مستدامة تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وهو ما سنضطلع به في إطار هذه الشراكة."


من جانبه، صرح الدكتور أسامة نوري، مدير شركة أكسيمايند المتخصصة بخلق أصول جاهزة للاستثمار من الشركات الناشئة وذات النمو السريع، قائلاً: "نعتز بشراكتنا مع مجمع الملك الحسين للأعمال كحجر أساس في تنفيذ برنامج مسار 700. إن هذا التعاون سيوفر لرواد الأعمال وصولاً مباشراً إلى شبكة واسعة من الشركات الإقليمية والدولية، مما يسرع من بناء شركات ناشئة منضبطة وجاهزة للاستثمار، تضع الأردن في مركز النمو على المستويين الإقليمي والدولي."


يُذكر أنّ برنامج "مسار 700" يمثّل نموذجًا فريدًا للشّراكة بين القطاع الأكاديميّ والقطاع الخاصّ، ويهدف في المحصلة إلى خلق فئة جديدة من الشّركات الرياديّة المنضبطة التي تُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطنيّ الأردنيّ وتضع الخريج الأردنيّ على خريطة الرّيادة العالميّة.


هذا ويواصل المجمع تطوير بنيته التحتية وخدماته وفق أحدث المعايير العالمية، بما يرسخ دوره كمركز أعمال متكامل يحتضن المبادرات التي تدفع عجلة التحول الاقتصادي والابتكار في المملكة. ومن منطلق دوره الحيوي في تمكين منظومة الأعمال وريادة المشاريع في الأردن، يوفر المجمع وجهة للأعمال؛ حيث يضم أكثر من 300 شركة محلية وإقليمية ودولية.

 

ويوفر المجمع مساحات مكتبية متطورة بمواصفات عالمية، ومناطق عمل مشتركة، وبنى تحتية تقنية حديثة تساعد الشركات في كل مراحل نموّها، من مرحلة الانطلاق إلى التوسع، هذا عدا عما يقدمه من حوافز ضريبية وخدمات إضافية ودعم لوجستي استشارات ونشاطات تعاونية تسهل النمو.

