الأربعاء 2026-01-28 11:34 ص

مجمع الملك الحسين للأعمال يوقّع مذكرة تفاهم مع منصة "ريل أب"

مجمع الملك الحسين للأعمال يوقّع مذكرة تفاهم مع منصة "ريل أب"
مجمع الملك الحسين للأعمال يوقّع مذكرة تفاهم مع منصة "ريل أب"
 
الأربعاء، 28-01-2026 11:05 ص
الوكيل الإخباري- وقّع مجمع الملك الحسين للأعمال مؤخرًا مذكرة تفاهم مع منصة "ريل أب"، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لدعم التحول الرقمي وتطوير أدوات الإعلان والتسويق، تعزيزًا لبيئة الأعمال المتكاملة التي يقدمها للمؤسسات والمستثمرين.اضافة اعلان


ووقّع المذكرة عن جانب المجمع رئيسه التنفيذي المهندس عمّار عز الدين، وعن جانب منصة "ريل أب" رئيس مجلس إدارة شركة بوابة التأثير، المالكة للمنصة، محمد الشوابكة، ونائبه المهندس أشرف المومني، وذلك بحضور المدير التنفيذي لشركة Fifty Five الدكتور سمير الجبالي، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار تعاون يسهم في تمكين الشركات العاملة داخل المجمع من الاستفادة من منصة رقمية متكاملة وآمنة للإعلان والترويج، تعمل وفق أسس مهنية وتنظيمية واضحة، وبما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام والتسويق الرقمي.

وبموجب المذكرة، سيبادر المجمع بدعوة الشركات العاملة ضمنه إلى الاستفادة من منصة "ريل أب" كإحدى الأدوات الداعمة لجهودها التسويقية، باعتبارها بيئة تجمع الشركات والمؤثرين والجمهور والوكالات الإعلانية، وتعمل ضمن الأطر القانونية والضريبية المعتمدة داخل المملكة وخارجها. كذلك، فإن مذكرة التفاهم تنطوي على التعاون بين الطرفين لبحث فرص تنفيذ حملات إعلانية وترويجية مشتركة مع الشركات التي يحتضن المجمع مقراتها، والتي تصل لنحو 500 شركة محلية وإقليمية ودولية.

هذا، وتتضمن المذكرة تخصيص رمز تعريفي خاص بالمجمع كشريك استراتيجي على المنصة، يتيح للشركات العاملة ضمنه فرصة الاستفادة من مزايا إعلانية خاصة، إلى جانب دعم الترويج لفعاليات المجمع ومبادراته وأنشطته المختلفة، بما يسهم في تعزيز الحضور الرقمي وتوسيع نطاق الوصول والتفاعل مع الجمهور والمستثمرين.

وتشمل أوجه التعاون كذلك تنظيم ورش عمل وجلسات معرفية دورية لمجتمع المجمع، تُعنى بمستقبل التسويق عبر المؤثرين وأفضل ممارسات الإعلان الرقمي، بما ينسجم مع توجهات المجمع في دعم الابتكار وبناء القدرات وتعزيز تنافسية الشركات.

ويأتي توقيع هذه المذكرة انسجامًا مع دور مجمع الملك الحسين للأعمال كمحور وطني للاستثمار وريادة الأعمال في الأردن، ومع سعيه المستمر إلى تطوير منظومة خدمات متكاملة تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي وتدعم نمو الشركات وتعزز جاذبية بيئة الأعمال في المملكة.


Image1_1202628111018346432106.jpg
Image2_1202628111018346432106.jpg
Image3_1202628111018346432106.jpg
Image4_1202628111018346432106.jpg
Image1_1202628111042253855426.jpg
Image2_1202628111042253855426.jpg
Image3_1202628111042253855426.jpg
Image4_1202628111042253855426.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أنجلينا جولي

فن ومشاهير أنجلينا جولي تُخطط لمغادرة أمريكا بحثا عن الخصوصية والأمان

الشراكة بين الطاقة والصناعة تدعم الابتكار والاستثمار المحلي

أخبار محلية الشراكة بين الطاقة والصناعة تدعم الابتكار والاستثمار المحلي

تعبيرية

منوعات بطريقة سرية داخل الطائرة.. كيف يحدد الطاقم الركاب المزعجين؟

محاكمة تاريخية تستهدف إنستغرام وتيك توك ويوتيوب

تكنولوجيا محاكمة تاريخية تستهدف إنستغرام وتيك توك ويوتيوب

مصرع نائب رئيس وزراء ولاية هندية بتحطم طائرة

عربي ودولي مصرع نائب رئيس وزراء ولاية هندية بتحطم طائرة

مجمع الملك الحسين للأعمال يوقّع مذكرة تفاهم مع منصة "ريل أب"

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال يوقّع مذكرة تفاهم مع منصة "ريل أب"

روبيو يحذر الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: مصير مادورو أمامك

عربي ودولي روبيو يحذر الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: مصير مادورو أمامك

شيرين عبدالوهاب

فن ومشاهير ما هي آخر التطورات الصحية للفنانة شيرين؟



 






الأكثر مشاهدة