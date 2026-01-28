مجمع الملك الحسين للأعمال يوقّع مذكرة تفاهم مع منصة "ريل أب"

ووقّع المذكرة عن جانب المجمع رئيسه التنفيذي المهندس عمّار عز الدين، وعن جانب منصة "ريل أب" رئيس مجلس إدارة شركة بوابة التأثير، المالكة للمنصة، محمد الشوابكة، ونائبه المهندس أشرف المومني، وذلك بحضور المدير التنفيذي لشركة Fifty Five الدكتور سمير الجبالي، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار تعاون يسهم في تمكين الشركات العاملة داخل المجمع من الاستفادة من منصة رقمية متكاملة وآمنة للإعلان والترويج، تعمل وفق أسس مهنية وتنظيمية واضحة، وبما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام والتسويق الرقمي.
وبموجب المذكرة، سيبادر المجمع بدعوة الشركات العاملة ضمنه إلى الاستفادة من منصة "ريل أب" كإحدى الأدوات الداعمة لجهودها التسويقية، باعتبارها بيئة تجمع الشركات والمؤثرين والجمهور والوكالات الإعلانية، وتعمل ضمن الأطر القانونية والضريبية المعتمدة داخل المملكة وخارجها. كذلك، فإن مذكرة التفاهم تنطوي على التعاون بين الطرفين لبحث فرص تنفيذ حملات إعلانية وترويجية مشتركة مع الشركات التي يحتضن المجمع مقراتها، والتي تصل لنحو 500 شركة محلية وإقليمية ودولية.
هذا، وتتضمن المذكرة تخصيص رمز تعريفي خاص بالمجمع كشريك استراتيجي على المنصة، يتيح للشركات العاملة ضمنه فرصة الاستفادة من مزايا إعلانية خاصة، إلى جانب دعم الترويج لفعاليات المجمع ومبادراته وأنشطته المختلفة، بما يسهم في تعزيز الحضور الرقمي وتوسيع نطاق الوصول والتفاعل مع الجمهور والمستثمرين.
وتشمل أوجه التعاون كذلك تنظيم ورش عمل وجلسات معرفية دورية لمجتمع المجمع، تُعنى بمستقبل التسويق عبر المؤثرين وأفضل ممارسات الإعلان الرقمي، بما ينسجم مع توجهات المجمع في دعم الابتكار وبناء القدرات وتعزيز تنافسية الشركات.
ويأتي توقيع هذه المذكرة انسجامًا مع دور مجمع الملك الحسين للأعمال كمحور وطني للاستثمار وريادة الأعمال في الأردن، ومع سعيه المستمر إلى تطوير منظومة خدمات متكاملة تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي وتدعم نمو الشركات وتعزز جاذبية بيئة الأعمال في المملكة.
