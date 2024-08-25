مجمع المناصير الصناعي يحظى بالتكريم الملكي لرواد التشغيل

الوكيل الإخباري- حاز مجمّع المناصير الصناعي - والتابع لمجموعة المناصير - مؤخراً على التكريم الملكي السامي في احتفالية يوم الصناعة الأردنية "رواد التشغيل" التي أقيمت بتنظيم من غرفة صناعة عمان تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، وبحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين السيد يوسف الشمالي، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وذلك لتكريم 100 شركة أردنية حققت تميزاً في تشغيل الأيدي العاملة المحلية لديها.

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وقد تم اختيار مجمع المناصير الصناعي من ضمن "أفضل الشركات في التوظيف" تقديراً لالتزامه الاستثنائي في خلق فرص العمل واستقطاب الكفاءات وقدرته على توفير بيئة عمل حاضنة. كما جاء هذا التكريم المميز تأكيداً على جهود المناصير المستمرة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة والمساهمة في تسهيل عملية التوظيف لأبناء وبنات الوطن.