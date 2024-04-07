مجمّع المناصير الصناعي يدعو موظفيه والمورّدين لمأدبة إفطار رمضاني

الوكيل الاخباري - استضاف مجمّع المناصير الصناعي - والتابع لمجموعة المناصير - موظفيه العاملين في مجمع المناصير الصناعي وأفراد فريق العمل الإداري في مجموعة المناصير بالإضافة إلى الموردين المعتمدين، ضمن مأدبة إفطار رمضانية كعادته في كل عام والتي أقيمت في المجمع الصناعي الكائن في القطرانة، بحضور كبار المدراء والرؤساء.

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وقد جاءت مأدبة الإفطار انطلاقاً من رؤية المجمّع في الاهتمام بأفراد عملها وطاقاتها البشرية بهدف تعزيز روح الفريق الواحد وتوفير بيئة عمل مثالي تشجع الاحترام المتبادل والتواصل المستمر ما بين أفراد طاقم العمل وشركائها في العمل.



وقد تميزت مأدبة الإفطار بأجوائها المميزة التي تخللها استعراضاً لإنجازات مجمّع المناصير الصناعي، كما شهدت نشاطات ترفيهية ممتعة لتعزيز روح الفريق والعمل الجماعي، من شأنها تعزيز التواصل الفعال في الشهر الفضيل مع موظفيه ومورديه المعتمدين على حد سواء.



ومن الجدير بالذكر أن مجمّع المناصير الصناعي (الشركة الحديثة للإسمنت والتعدين سابقًا) وهي شركة تابعة لمجموعة المناصير تأسست عام 2008 و بدأت الإنتاج في عام 2011. ويقدم مجمّع المناصير الصناعي منتجات عالية الجودة بمختلف القطاعات التي يعمل بها والتي تتنوع ما بين حلول البناء، والإنشاءات الكيميائية، والمعادن الأساسية التي تدخل في الصناعات المهمة، وعلوم الحياة، ومكملات الأعلاف الحيوانية، حيث يقدم المجمّع أفضل منتجاته الصناعية والكيماوية لعملائه على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وتقوم أعمال المجمع على أسس وقيم هامة تأخذ بعين الاعتبار الصحة والسلامة، والبيئة والمجتمع، والابتكار، والنزاهة والاحترام، وهو حائز على شهادات الآيزو 9001 و 45001 و14001، كما يضم مجمّع المناصير الصناعي أكثر من 750 موظفاً وتبلغ مساحته نحو 44 كيلو متراً مربعاً.

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