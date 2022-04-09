مجمع كيا المبتكر في سوينغسو بسيول يفوز بجائزة "ريد دوت" للهندسة المعمارية الملهمة

الوكيل الاخباري - حققت كيا فوزًا جديدًا يضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات، عبر حصولها على جائزة ريد دوت أخرى لعام 2022 عن الفضاء الثقافي المبتكر لمجمع "EV6 Unplugged Ground" في سيونغسو بسيول.

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وحصل المجمع المبتكر، حيث يمكن للأشخاص تجربة طرازEV6 الحائز على جوائز بطرق ممتعة ومبتكرة، على لقب "الأفضل على الإطلاق" المرموق في فئة "الهندسة المعمارية الداخلية والتصميم الداخلي" من ريد دوت.



ومن خلال إنشاء مجمع "EV6 Unplugged Ground"، أرادت كيا التأكيد على تطور علامتها التجارية، وقدرات أول سيارة كهربائية من إنتاجها، وإنشاء مساحة للعملاء لا مثيل لها لتجريب السيارة.

بدءًا من مناطق التجريب وحتى اختبار القيادة ونصائح الخبراء حول المنتجات، حيث يغمر هذا المجمع الناس في مستقبل التنقل داخل واحدة من أكثر المناطق شهرة في سيول وهي سيونغسو، التي كانت سابقًا منطقة صناعية، وقد برزت لتصبح مركزًا شهيرًا للإبداع، وتصميم الأزياء في السنوات الأخير، وهي معروفة محليًا باسم "بروكلين كوريا".



من جانبه، قال جي مين كيم، رئيس مجموعة إستراتيجية الأعمال الكورية في كيا: "كان الغرض منEV6 Unplugged Ground هو نقل رسالة تعكس حياة جديدة، تتضمن إعادة التدوير والاستدامة والتنقل في المستقبل والسيارات الكهربائية.

لقد اخترنا سيونغسو لأنها منطقة وُلدت من جديد مثل الكثير من علامة كيا التجارية. إن حصول هذا المجمع على التقدير من خبراء التصميم المرموقين في ريد دوت يعد دفعة كبيرة للجميع في كيا."







Kia EV6: الحائزة على جائزتين من جوائز ريد دوت للمنتجات

بعد فترة وجيزة من تتويجها بجائزة أفضل سيارة في أوروبا لعام 2022، حصلت سيارة كيا EV6 أيضًا على جائزتين من جوائز ريد دوت هما: جائزة "أفضل الأفضل" لتصميمها الرائد والمستقبلي، فضلاً عن فوزها بجائزة فئة "المنتجات المبتكرة''.

وجائزة ريد دوت ديزاين هي واحدة من أكبر مسابقات التصميم في العالم.

ويتم الإعلان عن جوائزها سنويًا من قبل Design Zentrum Nordrhein-Westfalen وتنقسم إلى ثلاثة تخصصات: تصميم المنتج، والعلامات التجارية وتصميم الاتصالات، ومفهوم التصميم. ويعود تاريخ جائزة تصميم المنتج" التقليدية إلى عام 1955.

وتم تقييم مشاركات هذا العام من قبل لجنة تحكيم دولية مكونة من 50 عضوًا من المصممين المستقلين وأساتذة التصميم والصحفيين الاقتصاديين. بالإضافة إلى الجماليات، تقوم مسابقة تصميم المنتج أيضًا بتقييم معايير مثل الوظيفة وبيئة العمل والجودة والتوافق البيئي. في الفئة الوصفية "المنتجات المبتكرة"، ينصب التركيز على الميزات المبتكرة للمنتج المقدم.