مجموعة أبو عودة اخوان تفوز بجائزة الملك عبدالله للتميز

وتضم "ابوعودة اخوان" شركة مخازن الريحان، وشركة معروف وابو عودة ستورز، وشركة نجم البحر، وشركة المستقبل الذهبي، وشركة السواعد الذهبية.
جاء ذلك خلال توزيع جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز.
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