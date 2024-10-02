مجموعة أبو عودة اخوان تفوز بجائزة الملك عبدالله للتميز

الوكيل الإخباري- كرم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، رجل الأعمال محمد ابو عودة، مدير عام مجموعة شركات ابو عودة اخوان، لفوزها بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز عن القطاع الخاص.



وتضم "ابوعودة اخوان" شركة مخازن الريحان، وشركة معروف وابو عودة ستورز، وشركة نجم البحر، وشركة المستقبل الذهبي، وشركة السواعد الذهبية.



جاء ذلك خلال توزيع جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز.

اضافة اعلان