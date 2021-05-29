"مجموعة أجيبادم للرّعاية الصحية" خدمات الرعاية الصحّية بمعايير الجودة العالمية

الوكيل الاخباري - في خطوات متسارعة بدأت منذ العام 1991، أصبحت مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية واحدة من المؤسسات الرائدة في تركيا في مجال خدمات الرعاية الصحية الخاصة، والآن تمضي قدما على مستوى العالم مع شركائها الأجانب مثل برهاد Berhad لتصبح واحدة من أكبر المجموعات الطبية في الشرق الأوسط.

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في عام 2012 ومع شبكة واسعة تتكون من 21 مستشفى و 13 مركزا طبيّا، أصبحت أجيبادم جزءًا من ثاني أكبر سلسلة للرعاية الصحية في العالم بإمضائه الاتفاقية مع مؤسسة الإغاثة الإنسانية (IHH).



في كل سنة، يزداد عدد المرضى من مختلف أنحاء العالم الذين يفضلون القدوم إلى تركيا للحصول على العلاج، ويختارون مجموعة أجيبادم لتقديمها أحسن الخدمات الصحية بفضل تجهيزاتها حديثة التكنولوجيا والأكثر تقدما من غيرها في جميع أنحاء العالم، ولاحتضانها لفريق من الخبراء الأكفاء الذي يلبي جميع معايير المنظمة الدولية.







إنّ جودة الخدمات التي تقدمها مجموعة أجيبادم للرعاية الصحّية تدعمها شهادات مؤسسات دولية مستقلّة، منها الهيئة المشتركة الدوليّة (JCI) وهي مؤسسة اعتماد دولية مستقلّة تعنى بتحديد ومراقبة مقاييس الجودة فيما يتعلّق بخدمات الرعاية الصحّية.



قامت مجموعة أجيبادم بتبنّي مقاييس الاعتماد من JCI وذلك لتعزيز عروضها وسعيها نحو تأمين سلامة المرضى .



بتعاونها مع مختبر دورتموند الطبّي في ألمانيا منذ أكثر من 30 عاما، استطاعت مجموعة أجيبادم الحصول على "شهادة الاعتماد المخبرية الطبّية آيزو 15189"في مجال الإعتماد الأكاديمي للمختبرات الطبية.







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https://acibadem.ae/



خدمات المتكاملة عبر مراكز الامتياز



تحتضن جميع مستشفيات أجيبادم للرعاية الصحية مراكز طبية متخصصة، منها11 مراكز لمحاربة السرطان (جراحة، علاج بالأشعة، علاج كيميائي)، 61 مركز لأمراض القلب (العلاج والجراحة للبالغين والأطفال)، 13 مراكز للتخصيب (علاج العقم -IVF)، 10 مراكز لزراعة الأعضاء (كبد، كلى، نقي العظم)، 9 مراكز للعمود الفقري، ومركز طبي لعلاج الرياضيين معتمد من قبل FIFA، و6 مراكز متخصصة في الجراحة الروبوتية.



جميعها من المراكز ذات الكفائة المعتمدة وطنياً وعالمياً وذلك يعود إلى المعدّات التقنية المتقدّمة والفرق الطبية ذات الخبرات المتعددة.



تتوفر مراكز أجيبادم لزراعة الأعضاء على أحدث التكنولوجيات لتقديم خدمات بأعلى مستوى من الجودة



أصبحت مراكز أجيبادم لزراعة الأعضاء محور اهتمام العديد من الدول بفضل فريقها المتكون من أخصائيين ذوي خبرة عالية وتجهيزات ذات تكنولوجيا حديثة.



تم إنشاء البنيات الأساسية لمراكز أجيبادم لزراعة الأعضاء بتقنيات حديثة مطابقة للمعايير الدولية.



يقوم الأطباء بالعمليات الجراحية على المريض والمتبرع داخل غرف العمليات المصممة وفق معيار تدفق السوائل الصفحي وتحت ظروف تعقيم صارمة، ثم يتابعون حالتهم الصحية في وحدات العناية المركزة، كل ذلك باستخدام معدات بتكنولوجية حديثة و بجودة من الدرجة الأولى.



يتم تحليل عينات الدم والأنسجة في مختبر أجيبادم لابم دLABMED، وهي مجموعة من المختبرات ضمن مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية والتي تم إنشاؤها وفقا للمعايير الدولية.



من بين خدمات مختبر أجيبادم الطبّيLABMED الذي يقدم مجالاً واسعاً من الخدمات يتضمن علم الوراثة، علم الأمراض، بنك الخلايا الجذعية ودم الحبل السّري.



مركز لتنمية السياحة الصحّية



تعتبر تركيا واحدة من أكثر وجهات السياحة شهرةً على مستوى العالم من خلال ثقافتها الغنية وثروتها التاريخيّة، كما أنها أيضاً أنجزت خطوات رائعة في مجال السياحة الطبّية ، فأصبحت واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة للمرضى الذين يبحثون عن رعاية صحّية عالية الجودة من مختلف أنحاء العالم.



يلجأ العديد من السيّاح إلى مجموعة أجيبادم للرعاية الصحّيةحيث تمكّنت من شفاء آلاف المرضى الأجانب منذ عام 1991. كونها الاسم الموثوق به في تركيا، تأتي أجيبادم في مقدّمة مرافق الرعاية الصحّية في هذا البلد.



إن المنهج التقدمي لأجيبادم (والذي يشمل الاستشارة، التشخيص، ترتيب السفر إلى تركيا، خدمات الترجمة، والإقامة، بالإضافة إلى العلاج) يوفر الراحة والرضا للمرضى وأفراد عائلاتهم.



تواصل مع أطباء المجموعة الآن للحصول على رأي طبي مجاني. إضغط الرابط:

https://acibadem.ae/



