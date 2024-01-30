مجموعة الأردنية للطيران تُهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الـ 62

الوكيل الإخباري - بيوم ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تأتي مجموعة الأردنية للطيران بأحر التهاني والتبريكات، معبرة عن فخرها واعتزازها بالقيادة الحكيمة لجلالته.

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وفي هذه المناسبة السعيدة، قدّم رئيسها التنفيذي الكابتن زهير الخشمان، باسم جميع أفراد فريق العمل، أطيب التمنيات لجلالته بمزيد من العمر المديد والصحة الجيدة والسعادة الدائمة. وتعبّر الشركة عن أملها في أن يظل جلالته مصدرًا للإلهام والقيادة الحكيمة، وذخرًا للأمتين العربية والإسلامية.



كانت هذه التهنئة الصادقة والمخلصة عبر موقع الشركة الرسمي على الإنترنت، ومنصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعربت مجموعة الأردنية للطيران عن ولائها وتقديرها العميق لجلالة الملك وللمملكة الأردنية الهاشمية.



تأتي هذه التهنئة كتعبير صادق عن التقدير والاحترام الذي تحظى به جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين من قبل الشعب الأردني ومن قبل مجموعة الأردنية للطيران، في مظهر للوفاء والانتماء لجلالته وللمملكة.