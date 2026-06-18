مجموعة البستنجي تطلق صافرة دعمها للمنتخب الوطني في كأس العالم

الوكيل الإخباري- تعلن مجموعة البستنجي، إحدى أبرز المجموعات الاقتصادية في الأردن، عن دعمها الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم خلال مشاركته في منافسات كأس العالم FIFA 2026 ، تأكيدًا على التزامها الدائم بدعم الرياضة الوطنية وتعزيز روح الانتماء والفخر بين الأردنيين.

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وضمن هذه المبادرة، تطلق المجموعة تجربة جماهيرية مبتكرة بعنوان “ملعب البستنجي”، وهي شاحنة مجهزة تتحول عند توقفها إلى مساحة كروية تفاعلية مصممة لتقديم أجواء كأس العالم مباشرة إلى الجمهور في مختلف مناطق المملكة.



دعم يتجاوز المدرجات

في مجموعة البستنجي، لا يقتصر دعم المنتخب الوطني على لحظات المباراة، بل يمتد ليصل إلى الشارع والمجتمع والجماهير في كل مكان. كرة القدم بالنسبة للأردنيين ليست مجرد لعبة، بل مساحة تجمع العائلات، وتلهم الشباب، وتعزز الهوية الوطنية المشتركة.



ومن هذا المنطلق، تأتي هذه المبادرة لتجسيد معنى الدعم الحقيقي للمنتخب الوطني، عبر خلق تجربة جماهيرية حيّة تنقل أجواء البطولة إلى قلب الحياة اليومية للأردنيين.



“ملعب البستنجي” – تجربة كروية متنقلة

يتمحور هذا المشروع حول شاحنة متنقلة تنفتح لتتحول إلى ملعب كروي مصغّر وتجربة جماهيرية متكاملة، تتوقف في مواقع حيوية داخل عمّان وعدد من محافظات المملكة، لتقديم تجربة فريدة للجمهور.



وتشمل التجربة:



ملعب مصغّر للتحديات الكروية مثل ركلات الجزاء ومهارات كرة القدم

شاشات لعرض مباريات كأس العالم مباشرة

أنشطة تفاعلية ومسابقات وجوائز فورية للجمهور

أجواء حماسية مستوحاة من روح البطولة والتشجيع

مناطق تصوير وتجربة جماهيرية تفاعلية مع العلامة التجارية



وعند وصول “ملعب البستنجي” إلى أي موقع، يتحول المكان إلى نقطة تجمع جماهيرية نابضة بالحياة، تجمع بين الترفيه، المنافسة، والتشجيع في أجواء احتفالية مفتوحة للجميع.



بدوره قال متحدث باسم مجموعة البستنجي: “كأس العالم لحظة استثنائية تعيشها الشعوب بكل فخر وحماس، ودعم المنتخب الوطني واجب وطني قبل أن يكون مبادرة. من خلال ‘ملعب البستنجي’، نريد أن نقرّب هذه اللحظة من الناس، وأن نحول الشوارع والساحات إلى مساحة احتفال حقيقية تجمع العائلات والشباب حول المنتخب الوطني.”



التزام مجتمعي يتجدد

تعكس هذه المبادرة رؤية مجموعة البستنجي في الاستثمار بالمجتمع إلى جانب أعمالها المختلفة، من خلال مبادرات تفاعلية تعزز الروابط الاجتماعية وتدعم الهوية الوطنية، خاصة في اللحظات الرياضية التي توحد الأردنيين خلف هدف واحد.