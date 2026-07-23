مجموعة البستنجي تعلن الافتتاح التجريبي الرسمي لأول معرض لعلامة Lynk & Co في الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة البستنجي، الوكيل الحصري لعلامة Lynk & Co في المملكة الأردنية الهاشمية، عن الافتتاح التجريبي الرسمي لأول معرض للعلامة في الأردن، في خطوة تعكس التزام المجموعة المستمر باستقطاب أبرز العلامات العالمية في قطاع السيارات، وتقديم حلول تنقل ذكية تجمع بين الابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، والتصميم العصري.

اضافة اعلان



وتُعد Lynk & Co، التي تأسست عام 2016، علامة سيارات عالمية من فئة Premium، تنطلق من رؤيتها "Changing Mobility Forever"، حيث تم تصميمها وهندستها في السويد لتقدم مفهوماً جديداً للتنقل من خلال ربط الأشخاص والسيارات والعالم عبر تصميم متميز، وهندسة متقدمة، وتقنيات ذكية، وتجربة تركز على احتياجات العملاء.



ويمثل افتتاح معرض Lynk & Co محطة استراتيجية جديدة ضمن رؤية مجموعة البستنجي لتطوير قطاع السيارات في الأردن، وترسيخ مكانة المملكة كوجهة لأحدث حلول التنقل المستقبلية.



وبعد النجاحات التي حققتها العلامة في الصين وأوروبا، واستمرار توسعها في منطقة الشرق الأوسط، تصل Lynk & Co اليوم إلى السوق الأردني لتقدم تجربة مختلفة في عالم السيارات. وتنتشر العلامة حالياً في أكثر من 50 سوقاً حول العالم عبر شبكة تضم ما يزيد على 860 معرضاً، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على السيارات التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والتصميم العصري، ومستويات الأمان والأداء العالية، والاتصال الذكي، بما يلبي تطلعات الجيل الجديد من العملاء.



وخلال الافتتاح التجريبي، تستعرض مجموعة البستنجي ثلاثة من أبرز طرازات Lynk & Co، والتي تعكس فلسفة العلامة في تقديم حلول تنقل ذكية تناسب أنماط الحياة المختلفة:



Lynk & Co 01



سيارة SUV متطورة تعتمد على بنية كهربائية جديدة بالكامل، إلى جانب معالج إلكتروني حديث ونظام معلومات وترفيه متقدم، بالإضافة إلى مفهوم جديد لمنظومة الحركة يوفر تجربة قيادة هجينة قابلة للشحن(Plug-in Hybrid) أكثر قوة وكفاءة.



Lynk & Co 06



سيارة SUV رياضية عصرية تجمع بين التصميم الجريء والشخصية الديناميكية، وصُممت لتواكب أسلوب الحياة الحضري، حيث توفر مزيجاً من الأناقة والعملية، مع هوية شبابية مميزة وتجربة قيادة تلائم الباحثين عن التميز.



Lynk & Co 08



تمثل Lynk & Co 08 الجيل الجديد من سيارات الـSUV الهجينة المتطورة، حيث توفر مدى قيادة إجمالياً يتجاوز 1,400 كيلومتر بفضل تقنية Co EM-P Super Hybrid المتقدمة، إلى جانب اعتمادها لغة التصميم المستقبلية The Next Day التي تعكس رؤية العلامة للجيل القادم من التنقل.



كما تجمع السيارة بين الأداء الذكي، ومستويات متقدمة من الأمان، وتجهيزات Premium متكاملة، لتوفر تجربة قيادة استثنائية تمنح السائق حرية الانطلاق لمسافات أطول بكل ثقة وراحة.



وقد صُمم المعرض الجديد ليكون أكثر من مجرد صالة عرض للسيارات، إذ يجسد فلسفة Lynk & Co التي تضع العميل في قلب التجربة، من خلال بيئة تفاعلية تتيح للزوار التعرف على أحدث طرازات العلامة، واستكشاف تقنياتها المتطورة، والتفاعل مع هويتها الفريدة، والانضمام إلى مجتمع Lynk & Co العالمي.



ويأتي افتتاح المعرض ضمن استراتيجية مجموعة البستنجي الهادفة إلى تقديم أحدث الابتكارات العالمية في قطاع السيارات إلى السوق الأردني، مدعوماً بمنظومة متكاملة لخدمات ما بعد البيع تشمل مراكز صيانة معتمدة، ومرافق خدمة مجهزة وفق أعلى المعايير، إلى جانب كوادر فنية مؤهلة، بما يضمن تجربة امتلاك ترتقي إلى أفضل المعايير العالمية.



وترحب مجموعة البستنجي بشركائها، وممثلي وسائل الإعلام، وعملائها، ومحبي السيارات، لزيارة معرض Lynk & Co الجديد، والتعرف عن قرب على هوية العلامة، واستكشاف أحدث طرازاتها، وخوض تجربة جديدة في عالم التنقل تجمع بين التصميم الأوروبي، والهندسة المتقدمة، والتكنولوجيا الذكية.

ويؤكد هذا الافتتاح التزام مجموعة البستنجي بمواصلة الاستثمار في مستقبل التنقل داخل المملكة، من خلال تقديم علامات سيارات عالمية تلبي تطلعات السوق الأردني، وتواكب التطور المتسارع في قطاع السيارات، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي لحلول التنقل الحديثة.



نبذة عن Lynk & Co



تأسست Lynk & Co عام 2016 كعلامة سيارات عالمية من فئة Premium، تحمل رؤية "Changing Mobility Forever"، وتسعى إلى إعادة تعريف مفهوم التنقل من خلال منصة عالمية مفتوحة تربط بين الأشخاص والسيارات والعالم.



وتتميز العلامة بلغتها التصميمية المستقبلية The Next Day، ومحفظة منتجات متطورة، وتجربة تركز على احتياجات العملاء، لتقدم مفهوماً جديداً للتنقل الحضري يجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والتصميم.

وبصفتها الوكيل الحصري لعلامة Lynk & Co في الأردن، تفخر مجموعة البستنجي بتقديم أحدث طرازات العلامة وتجربة امتلاك متكاملة لعملائها في المملكة، مدعومة بخدمات بيع وما بعد البيع وفق أعلى المعايير العالمية.