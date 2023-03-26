مجموعة الدادا تضم العلامة التجارية كارشر لتصبح من ضمن علاماتها التجارية

الوكيل الإخباري -
ضمن إطار عملها في مجال الأجهزة الكهربائية وسعيها لتقديم الأفضل في القطاع بما يلبي احتياجات عملاءها وتحسين تجربتهم, قامت مجموعة الدادا بضم العلامة التجارية كارشر لتصبح ضمن إحدى علامتها التجارية المتنوعة في قطاع الأجهزة الكهربائية.اضافة اعلان
كارشر العلامة التجارية الألمانية تعتبر الأولى في العالم المزودة لحلول التنظيف باستخدام التكنولوجيا الرفيعة و تتميز بالابتكار والجودة وقوة الأداء، وتتنوع منتجاتها من المكانس الكهربائية بكافة أنواعها، مضخات الضغط، المنظفات بالبخار، المماسح الكهربائية للأرضيات، منظفات الزجاج الكهربائية وغيرها العديد من المنتجات مع إكسسواراتها المتنوعة التي تزيد من كفاءة وخدمة الأجهزة. والجدير بالذكر أن منتجات كارشر تجمع بين سهولة الاستخدام, التصميم الرفيع والتطور ضمن سعيها إلى تقديم كل ما يسهل مهام التنظيف، بالإضافة انها أثبتت تميزها من خلال براءات الاختراع والجوائز من المؤسسات الشهيرة فقد سجلت العلامة أكثر من 1300 براءة اختراع.
مجموعة الدادا للتجارة والاستثمار اليوم هي الوكيل الرسمي للعديد من العلامات التجارية في الاردن ولديها مكانه متقدمة في قطاع الأجهزة الكهربائية الاستهلاكية منذ أكثر من 30 عاماً.
فكانت المجموعة على الدوام جاذبة لخيارات متنوعة من الأجهزة المنزلية الموثوقة ذات الجودة العالية والسعر المنافس الى السوق الأردني، إلى جانب خدمات ملتزمة لما بعد البيع والتي تعتبر أساس وجودها.
وتتمثل رؤية ورسالة المجموعة بأن تكون الرائدة في قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية وأن تقدّم أفضل المنتجات في الأردن والمنطقة العربية.
فاليوم أصبحت مجموعة الدادا تمتلك ما مجموعه 13 صالة عرض في مواقع مختلفة من المملكة بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني www.dadagroup.jo
، وما زالت تتطلع للعمل أكثر من أجل تحقيق أهدافها.