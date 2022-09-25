مجموعة العملاق تسجّل اسم الأردن في موسوعة غينيس للأرقام القياسية

الوكيل الإخباري - أقامت مجموعة العملاق الصناعية (GIG) احتفالاً ضخماً حضره معالي وزير الصناعة والتجارة وعدد من أعضاء الغرف التجارية والصناعية والمسؤولين في المملكة إلى جانب مئات المدعوين، وذلك بمناسبة حصول المجموعة على شهادة من موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية عن أكبر قميص في العالم.
وتم خلال الحفل الذي أقيم في استاد جامعة العلوم التطبيقية عرض التيشيرت الحاصل على الرقم القياسي في أرضية الملعب، حيث بلغ طول التيشيرت 103 أمتار ونصف المتر بينما بلغ عرضه 72 متراً ونصف المتر، ووصل وزن التيشيرت قرابة الخمسة أطنان وفاقت المساحة التي غطاها 7600 متراً مربعاً.
شهدت هذه الفعالية كذلك العديد من النشاطات الترفيهية للعائلات والحضور، وخصوصاً الأطفال الذين استمتعوا بألعاب عديدة تم توزيعها في موقع الاحتفال كما أتيح لهم النزول إلى الملعب لاحقاً.
وعلّق المدير التنفيذي لمجموعة العملاق على ذلك قائلاً “ما ألهمنا لاختيار هذا الرقم القياسي لمحاولة تحطيمه هو ارتباطه بطبيعة منتجاتنا وتحديداً مسحوق الغسيل الرائد الذي يحظى بثقة ملايين العائلات في الأردن وخارجها. واليوم، أضفى وجود الأطفال هنا لمشاركتنا هذه المناسبة السعيدة لمسة مميزة تذكرنا بمن نسعى لخدمتهم وإسعادهم من خلال منتجاتنا”.
وشارك وزير الصناعة والتجارة مؤسسي مجموعة العملاق الصناعية المنصة أثناء استلامهم للشهادة من موسوعة غينيس العالمية والتي تثبّت نجاح المجموعة في تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر تيشيرت وتمنح المجموعة الحق في استخدام شعار غينيس على موقعها لمدة ثلاث سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن التيشيرت العملاق سيتم استخدامه لإنتاج قرابة 8000 تيشيرت بالحجم الطبيعي سيتم توزيعها لاحقاً على العائلات المحتاجة في عدة مناطق بالمملكة.
وقد حظيت هذه المناسبة باهتمام وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، حيث تواجد الكثير من المراسلين والصحفيين من دول الجوار وبعض الدول الخليجية لتغطية هذا الاحتفال.